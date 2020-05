ONLINE: Trump ruší regulácie, Brazília má rekordný počet obetí

6:40 Komplikáciám spojeným s infekčným ochorením COVID-19 podľahla v utorok vo veku 100 rokov aj Annie Glennová, vdova po americkom astronautovi a neskôr aj senátorovi Johnovi Glennovi. V noci na stredu o tom informoval spravodajský magazín Time. John Glenn bol prvým americkým astronautom, ktorý trikrát obletel Zem a v roku 1998 – vo veku 77 rokov – sa účasťou na lete raketoplánu Discovery v rámci misie STS-95 stal aj najstarším astronautom vôbec. Spojené štáty zaznamenali za posledných 24 hodín 1536 úmrtí na nový druh koronavírusu. Celkový počet mŕtvych v krajine sa tak zvýšil na 91 845.

6:10 V Brazílii v utorok zomrelo 1179 ľudí s chorobou COVID-19, čo je doteraz najvyššia denná bilancia obetí. Brazília s 210 miliónmi obyvateľov je najhoršie zasiahnutou krajinou Južnej Ameriky, na komplikácie súvisiace s nákazou koronavírusom tu doteraz zomrelo 17 971 ľudí. V utorok prvýkrát denný počet obetí v Brazílii prekročil tisícku. Oproti údajom za pondelok, keď zomrelo 674 ľudí, je to skokový nárast takmer o dvojnásobok. Brazília je podľa prepočtu americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa po USA a Rusku treťou najpostihnutejšou krajinou čo do počtu nakazených, COVID-19 tu bol potvrdený u zhruba 266 000 ľudí.

6:00 Americký prezident Donald Trump podpísal exekutívne nariadenie, ktorým stanovuje federálnym agentúram odstrániť všetky nepotrebné regulácie brániace hospodárskej obnove po pandémii. Viceprezident Mike Pence medzitým vyhlásil, že všetkých 50 štátov USA už nejakým spôsobom začalo s otváraním ekonomík. Nezávislý Rozpočtový úrad Kongresu (CBO), ktorý zákonodarcom poskytuje ekonomické analýzy, odhaduje, že americké hospodárstvo sa na predkrízové ​​hodnoty vrátia až po nadchádzajúcom roku. CBO očakáva, že v treťom štvrťroku zažije americká ekonomika prudký vzostup, ktorý ale ani vo štvrtom štvrťroku všetky straty spôsobené koronavírusom nedokáže prekonať. V druhej štvrťroku hospodárstvo klesne o 37,7 percent ročnej hodnoty, ale od júla do septembra porastie o 21,5 percenta. Aj tak sa ale hospodárstvo do stavu, v akom bol na začiatku tohto roka, do konca roka 2021 nevráti, uvádza analýza CBO. Obnovu ekonomiky politológovia považujú za kľúčovú k znovuzvoleniu Trumpa v novembrových prezidentských voľbách.