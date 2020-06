ONLINE: V Európe sa situácia zlepšuje, vo svete zúri vírus naplno

6:25 Grécko zaznamenalo veľký nárast v počte potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, a to 97 nových infekcií od predchádzajúceho oznámenia zo 4. júna. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva. Celkový počet potvrdených prípadov nákazy je teraz 3049. Od 4. júna sa počet úmrtí zvýšil o dve na celkovo 182.

5:50 Aj keď v Európe sa situácia s pandémiou spôsobenou koronavírusom zlepšuje, globálne sa zhoršuje. Upozornil na to podľa agentúry Reuters šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus a vyzval svet, aby zvýšil úsilie o zabránenie šírenia nákazy. Tedros zdôraznil, že pandémia v Strednej Amerike má vrchol ešte len pred sebou. „Po viac ako šiestich mesiacoch pandémie nie je čas na to, aby akákoľvek krajina dala dole nohu z plynu,“ povedal šéf WHO. V nedeľu bolo podľa neho hlásených doteraz najviac nových prípadov choroby COVID-19. Podľa Tedrosa rastú počty nových prípadov tiež vo východnej Európe a v častiach strednej Ázie. Krízový expert WHO Mike Ryan zase poukázal na rastúcu krivku v krajinách Strednej Ameriky. Podľa neho je to veľmi znepokojujúca a vyzval na medzinárodnú podporu regiónu. Podľa Ryana je teraz potrebné zamerať sa na eliminovanie druhých vrcholov epidémie COVIDU-19. Koronavírusom sa už nakazilo viac ako sedem miliónov ľudí a viac ako 400 000 infiko­vaných zomrelo.