NAŽIVO: Pellegrini predstavuje svoj tím. Kto zostáva v Smere?

Týždeň od oficiálneho vyhlásenia Petra Pellegriniho, že po dvadsiatich rokoch opúšťa Smer, má pre svojich bývalých kolegov pripravenú ďalšiu ranu. Pellegrini predstavuje svojich prvých spolupútnikov. Sú to Richard Raši, Ľubica Laššáková, Peter Žiga, Denisa Saková, Erik Tomáš, Matúš Šutaj-Eštok, Peter Kmec, Ján Ferenčák, Ján Blcháč a Róber Puci.

Avizuje, že to nebude všetko a ďalší sa budú postupne pridávať. Kým niektorí očakávajú, že z 37-členného klubu môže odísť asi len desať ľudí, iní hádajú, že Smer môže prísť až o polovicu. Aj tí, ktorým sa zo strany nechce, však naznačujú, že k výmene predsedu skôr či neskôr príde.

„Chcem oficiálne oznámiť, že zanechávam značku a politickú stranu Smer otcovi zakladateľovi,“ vyhlásil minulú stredu Pellegrini. Túto správu po naťahovačkách oznámil v rodnej Banskej Bystrici. Predsedovi Smeru Robertovi Ficovi odkázal, že o jeho ponuku, aby ho vymenil v kresle predsedu strany, už nemá záujem.

Fico na sociálnej sieti len stručne napísal, že Pellegrinimu drží palce a Smer pokračuje v ľavicovej ceste. Smer mal v pláne reagovať na novú situáciu minulý týždeň vo štvrtok. Podľa hovorcu strany Jána Mažgúta však svoje vystúpenie odložili z úcty k tragédii vo Vrútkach. S vyhlásením by mali prísť v najbližších dňoch.

Pellegrini zároveň ohlásil, že chce pokračovať v politike sociálnej demokracie vo vlastnej strane. Kto zo súčasných poslancov Smeru sa k nemu pridá, neprezradil. Po necelom týždni by mali byť známe prvé mená. „Ľudí sa hlási viac a budeme to predstavovať krok za krokom vo viacerých vlnách,“ vyhlásil Pellegrini.

Odísť môže až polovica

Kto bude nasledovať Pellegriniho? Smer by podľa našich informácií mohlo opustiť zhruba 15 poslancov. Po voľbách ich mal Smer v parlamente 38, pred mesiacom však klub opustil Ján Podmanický. Už teraz by malo za Pellegrinim odísť minimálne osem ľudí. Počíta sa s dvoma exministrami a podpredsedami Smeru Richardom Rašim a Petrom Žigom. Pridať sa majú aj Denisa Saková a Matúš Šutaj Eštok, ktorí tiež viackrát stáli pri Pellegrinim na tlačovkách a spoločne hovorili o potrebe zmien vrátane výmeny predsedu Smeru. Medzi odídencami zo Smeru by mali byť aj poslanci Ľubica Laššáková, Peter Kmec, Ján Ferenčák a Róbert Puci.

Zatiaľ čo niektorí poslanci majú vo výbere jasno a verejne podporujú Pellegriniho, iní zatiaľ mlčia a čakajú na ďalšie kroky. Najčastejšie sa v súvislosti s nerozhodnosťou spomína meno Erika Tomáša, dlhoročného Ficovho mediálneho poradcu.

Vyčkávať na jasnejší vývoj situácie budú pravdepodobne aj ďalší. Poslanec Vladimír Baláž nateraz zostáva v strane, no prehodnotenie svojho názoru nevylúčil. „Snem strany môže zmeniť môj názor. Budeme sa musieť určitým spôsobom vyrovnať s výsledkom volieb a s tým, čo sa stalo v strane za uplynulé obdobie,“ vyhlásil pre Pravdu, no bližšie nechcel konkretizovať, čo by mohlo jeho názor zmeniť.

Podľa jeho názoru sa strana rozdelí na polovicu – polovica prejde do strany Pellegriniho a polovica zostane v Smere. „Ak chce mať strana politickú budúcnosť, bude sa musieť veľmi snažiť. Ak má byť aj naďalej na čele Fico, tak sa bude musieť snažiť ešte viac,“ myslí si Baláž.

Jeden z Ficových najhlasnejších podporovateľov Ľuboš Blaha dôvody Pellegriniho odchodu nevníma ako snahu o očistu kauzami poškodenej sociálnej demokracie. Jeho rozhodnutie vníma ako dôsledok Pellegriniho odklonu od ľavicovej politiky. Neočakáva preto, že straty Smeru v počte poslancov budú až také vysoké. Odhaduje, že k Pellegrinimu sa nepridá ani tretina smerákov. „Poznáme názory niektorých kolegov, ktorí boli vždy liberálnejší, a tí určite odídu. Potom sú tu takí, čo mali bližšie k ľavici a vlasteneckým hodnotám a tí zostávajú. Zhruba tak to je rozdelené. Hovorí sa do čísla desať,“ odhaduje Blaha.

V Smere, ale bez Fica?

Blaha, ktorý, ako zdôrazňuje, nad odchodom zo strany ani neuvažoval, vidí budúcnosť Smeru stále iba vo Ficovi. Odchádzať za Pellegrinim by podľa neho bolo absurdné, pretože ich názory sú dramaticky odlišné. „On je liberál a ja socialista. Nie je to osobné, s Petrom som mal vždy korektné vzťahy. Absolútne nezvažujem odchod a táto možnosť nikdy ani neexistovala z hodnotových dôvodov,“ vysvetlil Blaha.

Marián Kéry, ktorý sa pred mesiacom zviditeľnil založením hodnotovej platformy, je rozhodnutý zostať v strane. „Petrovi ako politikovi fandím, ale sklamal ma spôsob, aký si zvolil. Myslím si, že poctivejšie by bolo, keby sa pokúsil zviesť súboj o post predsedu strany, a nie zakladal nový politický subjekt,“ myslí si poslanec. Dodal, že vôbec sa nezaoberá tým, kto z jeho kolegov ostane alebo odíde a nevie to ani odhadnúť.

Ani ďalšie zo stálic Smeru nad odchodom neuvažujú a chcú tlačiť na ľavicové smerovanie strany. Hovoria však, že strana potrebuje zmenu a pripúšťajú aj výmenu Fica na jej čele. Dušan Jarjabek je z celej situácie v rozpakoch. Očakáva, že na blížiacom sa sneme mu vysvetlia, čo sa deje. S Pellegrinim sa podľa vlastných slov zatiaľ nerozprával o možnom prestupe do nového politického subjektu, definitívne ho však ani nevylučuje.

„Nepodlieham davovej psychóze a nikdy som jej ani nepodliehal. V Smere som na základe filozofie, ktorú strana má, a ja som si tú filozofiu osvojil. Som ľavičiar, ktorý je sociálne založený. Keby sa malo spoločenstvo ľudí v strane odkloniť od tejto ľavicovej politiky, budem zvažovať svoje ďalšie pôsobenie,“ uzavrel Jarjabek.

Podľa bývalého ministra dopravy Ľubomíra Vážneho, ktorému Pellegrini robil medzi rokmi 2002 a 2006 poslaneckého asistenta, treba premýšľať nad perspektívnejšími alternatívami. „Nikdy som nebol v inej strane ako v Smere a nikdy ani nebudem v inej strane,“ reagoval pre Pravdu.

Po odchode niektorých poslancov bude strana oslabená, no podľa jeho názoru je to vhodná príležitosť. „Ak sa uchopí táto príležitosť, strana môže rásť. Momentálne sa tak môže stať jedine s Robertom Ficom na čele, ale do budúcna treba premýšľať nad niečím perspektívnejším,“ naznačil Vážny.