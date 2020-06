Kočnerova výpoveď pokračuje. Na otázky Lipšica a Kvasnicu odpovedať odmieta

V stredu na súde prvýkrát vypovedal obžalovaný Marian Kočner. „To, z čoho som obvinený som neurobil a žiadnu vraždu som si neobjednal. Nemám s tým absolútne nič spoločné. Na začiatku by som chcel upozorniť senát na to, že sme požiadali súd o vykonanie ďalších dôkazov, o ktoré sa chcem opierať, no neboli vykonané zatiaľ," začal výpoveď Kočner.

Podľa právneho zástupcu poškodených manželov Kuciakových jeho výpoveď pripomínala skôr záverečnú reč.

Kočner najprv poukazoval na výpovede Miroslava Marčeka a Zoltána Andruskóa, neskôr na výpoveď svojej niekdajšej pravej ruky Petra Tótha. Kočner sa ich výpovede snažil spochybniť.

Marček a Andruskó sa však už priznali. Andruskó posunul objednávku vraždy od Aleny Zsuzsovej k bratancom Marčekovi a Tomášovi Szabóovi. Vypovedal, že u Zsuzsovej si mal vraždu novinára objednať Kuciak. Marček zasa opísal, ako vošiel vo februári 2018 do domu na Brezovej ulici vo Veľkej Mači a zastrelil najskôr Kuciaka, potom jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Obaja už prijali dohodu o vine a treste, Marčekova zatiaľ nie je právoplatná.

Na súde v Pezinku sa už aj čítala komunikácia medzi Zsuzsovou a Kočnerom, písali si cez šifrovaciu aplikáciu Threema.

