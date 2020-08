ONLINE: Holanďania pritvrdia boj s vírusom, karanténa má byť povinná

6:50 Holandská vláda plánuje zaviesť povinnú karanténu pre všetky osoby, u ktorých po stretnutí s ľuďmi nakazenými koronavírusom hrozí riziko infekcie. V rozhovore pre televíznu stanicu NOS to povedal vicepremiér a minister zdravotníctva Hugo de Jonge. Doteraz hygienici mohli kontaktom nakazených ľudí bez pozitívneho testu karanténu iba odporučiť. Vláda sa ale rozhodla pravidlá sprísniť po tom, čo sa za uplynulý týždeň počet novo zistených prípadov nákazy zvýšil o viac ako 50 percent. „Povinná karanténa je tvrdé opatrenia, ale je na mieste. Karanténa zastavuje šírenie vírusu, takže dodržiavanie pravidiel je kľúčové,“ napísal de Jonge v liste poslancom. Podľa ministra niektorí ľudia odmietajú s hygienimki spolupracovať pri hľadaní osôb, s ktorými sa nakazení stretli, čo by sa tiež malo zmeniť. Plánované nariadenia totiž stanovuje postihy pre tých, kto pri trasovaní odmietne sprostredkovať vyžiadané informácie.

Podľa úradov v uplynulom týždni testy potvrdili nákazu vírusom SARS-CoV-2 u viac ako 4000 ľudí, o týždeň skôr to bolo viac ako 2500 prípadov, čo je nárast o 55 percent. Počty nakazených rastú od chvíle, keď vláda začiatkom júla uvoľnila karanténne opatrenia. Ľudnaté mestá Amsterdam a Rotterdam kvôli tomu minulý týždeň nariadili nosenie rúšok na frekventovaných verejných miestach.

6:15 Žiaci v Škótsku sa v utorok – po takmer päťmesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu – začali vracať naspäť do škôl. Informovala o tom podľôa TASR agentúra AFP. V súlade s nariadením regionálnej vlády sa deti v jednotlivých oblastiach Škótska budú vracať do školských lavíc postupne až do 18. augusta. Ako prví sa v utorok začali učiť žiaci v oblasti Scottish Borders a niektorých škôl na Shetlandských ostrovoch. Na školách v škótskej metropole Edinburgh je návrat plánovaný od stredy do piatku. Podľa škótskej premiérky Nicoly Sturgeonovej je „úplne pochopiteľné,“ že žiaci, rodičia aj učitelia cítia v súvislosti s návratom do škôl určitú nervozitu a obavy. Ubezpečila však, že školy sa na tento krok dôkladne pripravili.

Časť zamestnancov škôl však znervózňuje skutočnosť, že počas vyučovania nebudú uplatňované žiadne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Žiaci a učitelia nebudú musieť dodržiavať odstupy, deliť sa na menšie skupiny alebo nosiť ochranné rúška. Škótsko od začiatku pandémie zaevidovalo už takmer 2500 úmrtí a 19.000 prípadov nákazy; posledné viac ako tri týždne však nehlási žiadne obete. Spojené kráľovstvo ako celok minulú nedeľu zaznamenalo 1000 nových prípadov nákazy (prevažnú väčšinu z toho v Anglicku), čo vyvolalo obavy z opätovného rozsiahlejšieho šírenia vírusu v krajine.

Britský premiér Boris Johnson napriek tomu presadzuje znovuotvorenie škôl v Anglicku začiatkom septembra. „Musíme byť disciplinovaní. Školy majú veľmi dobre premyslené plány na zvládnutie celej situácie,“ uisťuje premiér. Školy v Anglicku, nad ktorými má právomoc centrálna vláda v Londýne, mali byť pôvodne otvorené už v júni. Tento plán sa však napokon nerealizoval pre odpor učiteľských odborov a časti rodičov.