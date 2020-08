ONLINE: Dezinformácie o koronavíruse zabili stovky ľudí

6:00 Pre dezinformácie okolo koronavírusu za prvé tri mesiace tohto roka zomrelo na celom svete najmenej 800 ľudí. Vyplýva to z informácií uverejnených v odbornom časopise American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, o ktorom informoval spravodajský server BBC. Príčinou smrti bolo vo veľkom množstve prípadov požitie metanolu alebo čistiacich prostriedkov, do ktorých obete vložili nádej, že ich pred infekciou ochránia.

Nemocnice zároveň pre dezinformácie kolujúce na sociálnych sieťach prijali okolo 5800 ľudí, ktorí sa pokúšali koronavírus vyliečiť alebo mu predísť nebezpečným spôsobom. Medzi vedecky nepodloženými kúrami sa objavila konzumácia veľkého množstva cesnaku či vitamínových doplnkov stravy; v niektorých prípadoch ale ľudia pili aj kravský moč.

Veľkú úlohu v šírení falošných informácií o koronavíruse zohrávajú práve sociálne siete, a to do tej miery, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pred podobnými mýtmi vydala varovanie. Autori výskumu v závere píšu, že zodpovednosť zastaviť vlnu dezinformácií leží na vládach, prevádzkovateľoch sociálnych sietí a medzinárodných organizáciách. V niektorých prípadoch však pre podobný dohľad nad obsahom šíriacim sa po internete neexistuje potrebná legislatíva, píše BBC.