ONLINE: Za dostupnú vakcínu je 64 bohatých štátov. Rusko, Čína, USA sú mimo

6:30 Viac než 60 bohatých krajín sveta sa už pridalo ku globálnej iniciatíve Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom COVAX, ktorá má zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 všade na svete a pre každého. Na aktualizovanom zozname zverejnenom v pondelok však chýbajú napríklad Spojené štáty, Čína či Rusko, upozornila podľa TASR agentúra AFP. Na výzvu WHO zareagovalo doteraz 64 krajín vrátane Nórska, Island a Európskej komisie mene 27 členských štátov EÚ. Očakáva sa, že ďalších 38 by sa malo pridať „v nasledujúcich dňoch“, uviedla WHO.

Cieľom nástroja COVAX pod spoločným vedením Globálnej aliancie pre vakcíny a očkovanie (GAVI), Koalície pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) a WHO je urýchliť vývoj a výrobu vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zaručiť každej krajine na svete spravodlivý a rovnocenný prístup k nim. „Budeme pokračovať v dialógu,“ citovala šéfa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa agentúra DPA. „Je to v záujme každej krajiny na svete,“ dodal. „Cieľom iniciatívy COVAX je pracovať s každou krajinou na svete,“ povedal na virtuálnom brífingu šéf GAVI Seth Berkley na margo nezapojenia sa Číny, v ktorej sa nový koronavírus – ako v prvej krajine na svete – objavil vlani v decembri.

Iniciatíva si kladie za cieľ mať do konca roka 2021 k dispozícii dve miliardy dávok bezpečných a účinných vakcín, pričom bohatšie krajiny majú pomôcť s nákupom vakcín chudobnejším štátom. Doteraz sa podľa slov Ghebreyesusa podarilo získať len tri miliardy dolárov z 38 miliárd potrebných na účely tohto projektu.