Muž obvinený z objednávky vraždy Lipšica a Žilinku stojí pred sudcom

VIDEO: Kracinu privádzajú na súd. Vinia ho z prípravy vrážd Lipšica a Žilinku.

Vyšetrovateľ obvinil Kracinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, ktorej sa mal dopustiť v štádiu prípravy. O spáchanie tohto činu mal údajne požiadať nejakých Srbov. Túto verziu pred časom polícii predostrel Zoltán Andruskó. Vlani v lete zadržali Kracinu v tejto veci prvýkrát, no po vypočutí ho pustili. Tvrdil, že Andruskó si všetko vymyslel, lebo mu dlhoval nejaké peniaze.

Tentoraz sa z toho Kracina tak ľahko „nevyvliekol“ a momentálne čaká na verdikt sudcu Romana Púchovského o tom, či bude stíhaný väzobne alebo na slobode. Na súd do Banskej Bystrice ho policajti priviezli krátko pred pol treťou poobede. Pôsobil pokojne, no svoje obvinenie nekomentoval. Zhovorčivejší bol jeho advokát.

„Môj klient sa mal podieľať na príprave vraždy Lipšica a Žilinku vo forme účastníctva,“ hovorí Kracinov obhajca Miroslav Kučera. „Dnes sme sa pred špecializovaný súd prišli presvedčiť, či zvíťazí právo so zákonom, alebo ulica,“ povedal.

Kracina podľa neho absolútne popiera, že by sa dopustil skutku, ktorý sa mu kladie za vinu. Voči uzneseniu o vznesení obvinenia si vraj podal sťažnosť, o ktorej zatiaľ nie je rozhodnuté.

„Momentálne bude sudca pre prípravné konanie rozhodovať o návrhu na jeho vzatie do väzby, ktorý podal dozorujúci prokurátor. Mám za to, že väzobné dôvody v danom prípade vôbec neexistujú. Môj mandant môže byť pokojne vyšetrovaný na slobode,“ tvrdí Kučera. Vysvetlil, že prokurátor žiada kolúznu, preventívnu aj útekovú väzbu. „Okrem toho je v tomto prípade, ako nás to učili na fakulte, aj štvrtý dôvod, teda neexistujúci,“ doplnil.

Z prípravy vrážd Lipšica, Žilinku a prokurátora Petra Šufliarskeho polícia pôvodne obvinila štvoricu známu v kauze Kuciak, teda Alenu Zsuzsovú, Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka a už spomínaného Andruskóa. Momentálne sa zrejme, v tomto prípade, pracuje s dvomi verziami.