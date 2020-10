Nasrdený Kollár vyhodil poslancov z bufetu, nechal im len pitnú vodu na WC

VIDEO: Rozčúlený Kollár zakázal poslancom stravovať sa v jedálni v parlamente, majú si doniesť „lepeňáka“ a napiť sa vody v záchode.

Napriek tomu, že reštaurácie od štvrtka sú v reštrikčnom režime pre koronavírus a nemôžu privítať hostí vo vnútri, len na terase, parlamentná jedáleň zostala otvorená pre poslancov. Kollár to predtým vysvetľoval, že je to ako závodné stravovanie vo Volkswagene. Vo štvrtok svoj postoj zmenil a poslancom či novinárom, ktorí nie sú v pracovnom pomere v NR SR, zakázal vstup do jedálne.

Poslanci si podľa Kollára majú zobrať z domu „lepeňáka“, uviedol na tlačovej besede zjavne rozčúlený Kollár. Zareagoval tak na kritiku verejnosti aj niektorých politikov, konkrétne obvinil Petra Pellegriniho, že z toho vytĺka politický kapitál.

Jedáleň v parlamente zabezpečuje jedlo pre 350 zamestnancov, uviedol Kollár a dodal, že to je povinnosť zamestnávateľa. Povedal tiež, že otázku či nechať jedáleň otvorenú aj pre poslancov, prebral na politickom grémiu, kde vtedy nikto nebol proti. Jedáleň zostane otvorená len pre ľudí, ktorí majú zamestnanecký pomer s Národnou radou, čo poslanci, ani poslaneckí asistenti nie sú.

„Bola tu taká myšlienka, dávať to do krabičky, ale už sa tú ďalší poslanci ozvali, že to je environmentálna záťaž. Tak aby som tomuto celkovo vyhovel, aby tu nebola nejaká environmentálna záťaž, nebodaj nejaká uhlíková stopa cez nejaké krabičky, tak to nebudú mať vôbec,“ povedal Kollár. „Nech sa najedia poslanci, kde chcú, a nebudeme umožňovať im takýmto spôsobom vytĺkať politický kapitál. Sociálne zariadenia budú v plnej prevádzke, budú otvorené a každý poslanec sa tam môže dosýtosti napiť vody,“ povedal predseda parlamentu.