Pribudlo 25 úmrtí. Laboratóriá potvrdili 2890 nových prípadov

V nemocniciach je hospitalizovaných 920 pacientov s COVID-19 alebo s podozrením naň, z nich potvrdené ochorenie má 765 ľudí. Na jednotke intezívnej starotlivosti je 66 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 62 ľudí. Aktívnych prípadov je na Slovensku aktuálne 30 722.

Pozitívne testovaných bolo 1526 žien a 1364 mužov v Prešovskom kraji (750), v Žilinskom (659), v Košickom (315), v Trenčianskom (301), v Nitrianskom (282), v Banskobystrickom (231), v Trnavskom (201) a v Bratislavskom kraji (151), informuje rezort zdravotníctva.

Vo Fakultnej nemocnici v Prešove zomreli ženy vo veku 70 a 82 rokov, v Univerzitnej nemocnici L.P. v Košiciach 78-ročná žena, v nemocnici v Humennom ženy vo veku 79, 84 a 87 rokov, v Univerzitnej nemocnici Bratislava zomreli ženy vo veku 33 a 48 rokov, v nemocnici v Michalovciach muži vo veku 69 a 76 rokov, v nemocnici v Sobranciach 71-ročná žena, v nemocnici v Brezne 55-ročný muž, v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku ženy vo veku 79 a 89 rokov, vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici 75-ročný muž, v Univerzitnej nemocnici v Martine ženy vo veku 70, 72 a 88 rokov, v nemocnici v Skalici 79-ročná žena, v nemocnici v Liptovskom Mikuláši 92-ročná žena, v nemocnici vo Vranove nad Topľou 72-ročný muž, v nemocnici vo Svidníku 73-ročná žena, v nemocnici v Bardejove 78-ročný muž. V Novej Bani skonala 7O-ročná žena a 55-ročný muž vo Veľkých Kapušanoch.

Na Slovensku platí oddnes 24. októbra do nedele 1. novembra zákaz vychádzania. Výnimky tvoria cesty do práce, obchodu, lekárne či na vychádzku so psom.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov pokračuje druhý deň veľké testovanie obyvateľov na koronavírus. Za včerajší deň pri pilotnom testovaní odobrali celkovo 61 905 vzoriek, z toho 2 225 bolo pozitívnych. Pozrite si, ako to prebiehalo.