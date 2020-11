ONLINE: Pred Dňom vďakyvzdania mali v USA veľa obetí

Vývoj počtu úmrtí na Covid-19 V grafe je znázornený počet úmrtí za deň a celkový počet úmrtí počet úmrtí za deň celkový počet úmrtí 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:43 Nemecko sa bude v snahe o zamedzenie šírenia infekcie nového koronavírusu snažiť s ďalšími členskými krajinami EÚ dohodnúť na tom, aby zostali všetky lyžiarske strediská do začiatku januára zatvorené. Oznámila to v stredu neskoro večer nemecká kancelárka Angela Merkelová po dlhých rokovaniach s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín. Informovala o tom agentúra AFP i spravodajská stanica BBC.

„Poviem to otvorene, nebude to ľahké, no pokúsime sa o to,“ povedala Merkelová po zmienenom stretnutí, na ktorom sa s premiérmi spolkových krajín dohodla aj na predĺžení do čiastočného lockdownu v Nemecku, a to do 20. decembra. Nemcov zároveň úrady vyzvali, aby počas vianočných a novoročných sviatkov necestovali.

Merkelová sa s predstaviteľmi spolkových krajín dohodla tiež na tom, že budú spolupracovať s Bruselom v snahe dosiahnuť, aby k otvoreniu lyžiarskej sezóny nedošlo skôr než 10. januára.

6:00 V Spojených štátoch pribudlo v stredu vyše 2400 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom, čo je podľa údajov baltimorskej Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) najvyšší denný prírastok za posledných šesť mesiacov. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že k takémuto vysokému počtu úmrtí došlo práve na začiatku osláv spojených s Dňom vďakyvzdania, ktorý pripadá na štvrtok.

V USA dosiaľ zaznamenali celkovo 262 090 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom, z toho 2439 ich pribudlo za stredu. JHU v stredu taktiež informovala o vyše 200.000 nových prípadoch nákazy, ktorých v USA od začiatku pandémie zaznamenali podľa údajov tejto univerzity už takmer 12,8 milióna.

Vláda Američanov vyzvala, aby v súvislosti s oslavami sviatku Dňa vďakyvzdania necestovali a oslavovali len s ľuďmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Fotky preplnených amerických letísk, ktoré však v ostatných dňoch zaplavili sociálne siete, podnietili obavy, že ľudia tieto odporúčania neberú príliš vážne.

Neskoro večer pred Dňom vďakyvzdania však bola premávka značne slabšia, uvádza AFP. Agentúra v tejto súvislosti zmieňuje mesto Los Angeles, kde úrady aj cestujúci hovorili až o desivom tichu porovnávajúc premávku s predošlými rokmi.

CDC už minulý týždeň obyvateľom krajiny odporučilo, aby počas tohto sviatku a nasledovných dní necestovali. „CDC odporúča necestovať v období (sviatku) vďakyvzdania,“ povedal ešte minulý vo štvrtok Henry Walke, lekár zodpovedný v rámci CDC za priebežné riadenie reakcie na pandémiu. „Nejde o príkaz. Je to dôrazné odporúčanie,“ do­dal.

Walke zároveň upozornil, že počet prípadov nákazy sa výrazne zvýšil po takýchto víkendových oslavách spojených so sviatkami – v máji v čase Dňa obetí vojny (Memorial Day) a v septembri v období Sviatku práce (Labor Day).