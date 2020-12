Sociologička Porubänová v Ide o pravdu: Politických hádok už stačí!

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej s Silvie Porubänovej v relácii Ide o pravdu.

Reláciu si môže vypočuť aj ako podcast

Takmer rok zápasu s pandémiou vystavil Slovensko mnohým skúškam. Ťažké to mali a stále majú zdravotníci, učitelia, politici. Ale aj rodiny či jednotlivci, ktorí stratili sociálne istoty. „Máme veľký potenciál ešte vydržať, ale potrebujeme jednoznačné a kompetentné informácie,“ hodnotila situáciu na Slovensku Silvia Porubänová, sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

V relácii Ide o pravdu upozornila na nezvládnutú komunikáciu politikov, ktorí namiesto upokojovania ľudí vystupujú konfrontačne. „Je to nebezpečné a pre spoločnosť demobilizujúce,“ varovala Porubänová. Optimisticky vníma čas po skončení pandémie, kedy podľa nej príde „nový nádych“, a ľudia by mali byť pripravení zapojiť sa do pozitívnych zmien v krajine.

„Netreba len nadávať a kritizovať, treba zmeniť aj samých seba,“ vyzvala Porubänová. Kríza zviditeľnila desiatky doteraz neznámych vedcov, lekárov a odborníkov.

„Sú na svetovej úrovni, a mnohí ľudia o nich doteraz nič nepočuli,“ zdôraznila sociologička, a pridala radu pre politikov, aby im načúvali a podľa toho rozhodovali.

V relácii sa hovorilo aj o najviac ohrozených skupinách, ktoré pandémia dostala do mimoriadnej zložitej situácie. Sociologička Silvia Porubänová v tejto súvislosti menovala najmä ženy, školákov či mladých ľudí. Samostatnú pozornosť treba venovať staršej generácii, ktorá je riziková nielen zo zdravotného hľadiska.

„Je hrozba akejsi stigmy starších ľudí, ktorú si môžu niesť so sebou aj po skončení pandémie. Nemôžu byť vylúčení zo spoločnosti alebo izolovaní. Majú rovnaké postavenie a potreby ako ktokoľvek iný,“ podčiarkla v relácii Ide o pravdu Silvia Porubänová.