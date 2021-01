ONLINE: Izrael chystá zelené pasy pre zaočkovaných

7:00 Izraelská vláda s cieľom podporiť vakcináciu plánuje vydávať „zelené pasy“, ktorých nositelia budú mať zaistený vstup na kultúrne podujatia a ďalšie udalosti, kde sa združuje veľký počet ľudí. Dostať by ich mohli zaočkovaní a ľudia, ktorí sa z nákazy zotavili. Na osoby očkované proti COVIDU-19 by sa navyše podľa plánov nevzťahovala povinnosť ísť karantény. Nachman Aš, ktorý koordinuje protiepidemické opatrenia, ale vo štvrtok uviedol, že tieto benefity budú platiť len pre osoby očkované v Izraeli a nadobudnú účinnosť najskôr týždeň po druhej dávke očkovania. „Niekto, kto sa nechal očkovať v zahraničí, aj keď na to bude mať dokument, bude smieť opustiť karanténu až po teste na protilátky,“ uviedla Orly Greenfeldová, ktorá je lekárskou vedúcou izraelského národného programu boja s koronavírusom.

Varovala tiež pred novými nákazlivejšími mutáciami koronavírusu s tým, že sa v Izraeli u ďalších 16 ľudí potvrdil variant koronavírusy z Juhoafrickej republiky, čo však bezprostredne ministerstvo zdravotníctva nepotvrdilo. V stredu ale informovalo o 22 ľuďoch nakazených touto mutáciou. Aš v utorok povedal, že britský variant koronavírusu má v súčasnosti v Izraeli približne 30 až 40 percent infikovaných, pričom dodal, že sa táto mutácia pravdepodobne stane do niekoľkých týždňov v krajine dominantnou. V utorok vláda rozhodla o predĺžení uzávery do 31. januára.

Vo štvrtok bolo v Izraeli aplikovaných rekordných 223 560 dávok vakcíny proti COVIDU-19. Doteraz podľa ministerstva zdravotníctva prvú dávku očkovacej látky dostalo 2 441 379 ľudí, z ktorých 850 811 má za sebou už aj druhú. V prepočte na obyvateľa je krajina naďalej najrýchlejšie očkujícím štátom sveta.

V Izraeli podľa informácií ministerstva zdravotníctva opäť klesla denná bilancia novo nakazených. Vo štvrtok sa v zhruba deväťimiliónovej krajine koronavírus preukázal u 7 099 ľudí. Pomer pozitívne testovaných pritom predstavoval 8,9 percenta, čo je menej ako v predošlých dňoch.

Od začiatku pandémie sa koronavírus v Izraeli preukázal u viac ako 585 700 ľudí a 4 245 ľudí s chorobou COVID-19 zomrelo, vo štvrtok 27. Rekordných viac ako 10 100 nakazených za deň krajina zaznamenala začiatkom týždňa. Aktívnych prípadov nákazy Izrael teraz eviduje 82 029. S chorobou COVID-19 je v krajine hospitalizovaných 1 845 ľudí, z ktorých 1 128 je vo vážnom stave a 310 si vyžaduje pľúcnu ventiláciu.