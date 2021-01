Záborská tlačí duchovných do nemocníc

Možno sa poskytovatelia duchovnej služby stanú zdravotníkmi. Takými, ako sú logopédi či psychológovia. Navrhuje to poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO).

Definícia hovorí, že zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, zahŕňa aj prevenciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Podľa Záborskej by do definície mala pribudnúť aj „duchovná služba a starostlivosť podľa osobitného predpisu“. Činnosť duchovných v zdravotníckych zariadeniach by teda malo riešiť ministerstvo zdravotníctva v osobitnom predpise.

Podľa poslankyne sa tak totiž bude „realizovať ústavné právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru“. Chýba podľa nej najmä teraz, keď je v nemocniciach viac hospitalizovaných. „Starostlivosť o napĺňanie duchovných potrieb je v princípe určená pre každého človeka, osobitne pre človeka v situácii ohrozenia života alebo zdravia, a zvlášť u človeka, ktorý sa blíži ku koncu svojho života,“ vysvetľuje Záborská v návrhu, ktorý predložila na posúdenie zdravotníckemu výboru. Duchovnú službu totiž vníma ako „starostlivosť o duševné zdravie“ pacientov, ich rodinných príslušníkov a všetkých, ktorí sa o pacienta starajú.

Možno teda vznikne podľa vzoru psychológov, stomatológov či iných aj komora poskytovateľov duchovnej služby v nemocniciach. Na vzdelávanie jej členov by potom zrejme malo dohliadať ministerstvo zdravotníctva a ich činnosť by mali hradiť zdravotné poisťovne.