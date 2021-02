Kollár: Politická minulosť Lipšica ma nevyrušuje

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) je so zvolením advokáta Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora spokojný. Jeho politická minulosť ho nevyrušuje. Kollár to uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike.

Hnutie podľa neho svojho kandidáta na špeciálneho prokurátora nemalo. Všetkých štyroch kandidátov navrhnutých však považovalo za kvalitných. „Zo všetkých kandidátov na špeciálneho prokurátora by mi bolo jedno, kto by sa ním stal, všetci boli kvalitní,“ uviedol Kollár.

Politická minulosť Lipšica mu neprekáža. „Tykáme si, lebo sme boli kolegovia v parlamente, ale nie sme priatelia. Nie je to človek, ktorému by som volal, keby som chcel nejakú nadštandardnú službu, v tomto je veľmi striktný,“ zdôraznil Kollár.

Vládna koalícia plánuje meniť zákon o bezpečnostných previerkach. Ako ďalej uviedol predseda parlamentu, problémom súčasnej úpravy je, že napríklad kandidát na špeciálneho prokurátora, ktorý nie je prokurátorom, o previerku sám nemôže požiadať. Previerka je pritom podmienkou kandidatúry.

„My sme vytvorili v parlamente Hlavu XXII. Umožnili sme kandidovať aj neprokurátorom, ale neumožnili sme priamo neprokurátorovi, aby si vypýtal previerku Národného bezpečnostného úradu (NBÚ)," povedal Kollár s tým, že za prokurátorov, ktorí chcú do funkcie špeciálneho prokurátora kandidovať, podáva žiadosť Generálna prokuratúra SR. „Už som to dal napraviť," zdôraznil Kollár. V budúcnosti by tak neprokurátori mali mať právo priamo zadať požiadavku NBÚ na vykonanie previerky.

Pád preferencií pre zdravotný stav

Pád preferencií hnutia Sme rodina v posledných prieskumoch vysvetľuje Kollár najmä pandémiou a jeho zdravotným stavom, keď sa dlhšie neukazoval na verejnosti, skonštatoval.

„Nešiel som však do parlamentu, aby som držal stabilne percentá. Dal som voličom sľuby, ktoré postupne plníme, ako je zrušenie doplatkov za lieky. Už teraz pracujeme na exekučnej amnestii,“ uviedol predseda parlamentu.

Dodal, že rovnako v posledných desiatich mesiacoch pripravujú výstavbu nájomných bytov, ktorú by chcel spustiť od leta. „Štát nebude byty stavať, on to bude dohliadať,“ dodal Kollár.