Strana Za ľudí zablokovala obstaranie ruskej vakcíny Sputnik V

Premiér Igor Matovič (OĽANO) na tlačovom vyhlásení počas rokovania vlády informoval, že strana Za ľudí vetovala zabezpečenie ruskej vakcíny Sputnik V. „Koaličný partner vytiahol najvyššiu kartu. Nebudem to ďalej komentovať,“ uviedol premiér.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) malo Slovensko od ruskej strany prísľub dodania vakcín a na konci februára malo prísť 80-tisíc dávok tejto vakcíny. Krajčí zopakoval, že situáciu so šírením koronavírusu sa na Slovensku nedarí zvrátiť a dôvodom je hlavne vysoká miera rozšírenia britskej mutácie. „Zákaz vychádzania a ani lockdown nestačia. Musíme očkovať a to vo veľkom,“ povedal.

Matovič po vyhlásení nedal novinárom možnosť položiť otázky, rokovanie vlády pokračuje.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v reakcii na neschválenie uznesenia o nákupe ruskej vakcíny uviedla, že „rovnaký meter musí platiť pre všetkých výrobcov vakcín“. Podľa nej je potrebné počkať na schválenie Európskou liekovou agentúrou (EMA). „Môžeme použiť každú vakcínu, ale musí prejsť prísnou registráciou,“ uviedla s tým, že schválenie zo strany EMA znamená, že vakcína je bezpečná.

Použitie Sputnika V sa podľa navrhovaného uznesenia malo povoliť po kladnom posúdení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo po registrácii EMA.

Ministri schválili predĺženie núdzového stavu

Ministri na dnešnom rokovaní schválili návrh vlády na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR (NR SR) s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Ten bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Vyplýva to zo zverejneného programu vlády. Vláda sa uchádza o súhlas s opätovným predĺžením núdzového stavu pred NR SR po druhýkrát.

Vládny kabinet na rokovaní v piatok 5. februára predĺžili núdzový stav do piatka 19. marca. Núdzový stav sa predlžoval od pondelka 8. februára na 40 dní. Vláde tento krok musia ešte potvrdiť poslanci NR SR, a to do 20 dní od jeho predĺženia.