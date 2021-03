Grendel v Ide o pravdu: Výmena Matoviča? Radšej predčasné voľby

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Gábora Grendela v relácii Ide o pravdu.

Zlé vzťahy, zlá komunikácia a príliš veľa emócií. „Všetci v koalícií by mali vypustiť paru a nezabúdať kvôli čomu sme vyhrali voľby,“ povedal v relácii Ide o pravdu na margo koaličnej krízy podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Odmietol predčasné voľby, tie pripúšťa len pri snahe vymeniť premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

„Nedá sa vládnuť tak, že Matoviča vymeníte za Naďa a o tri mesiace za Grendela,“ upresnil. Pozícia premiéra je v poslaneckom klube pevná, a Grendel nevie o nikom, okrem poslanca Jána Krošláka (OĽaNO), kto by chcel odchod Matoviča z pozície predsedu vlády. Premiér získal vo voľbách približne 700 tisíc podporných hlasov, čo je podľa podpredsedu parlamentu silný mandát.

„Nenecháme sa od partnerov dotlačiť k tomu, aby sme ho vymenili,“ konštatoval. Silné emócie majú podľa Grendela viacerí koaliční politici, a „bolo by falšovanie reality hovoriť len o premiérovi ako o príčine napätia.“ Východiskom krízy nie je podľa neho ani vznik menšinovej vlády, ktorá by mala 70 poslancov bez strán Za ľudí a SaS. „Prekonáme to, a bude pokračovať ako štvorkoalícia,“ dodal optimisticky.

V relácií Gábor Grendel odpovedá na otázky ohľadom dovozu ruskej vakcíny Sputnik V, ako aj vzťahu medzi prezidentkou Zuzanou Čaputovou a premiérom.

Podpredseda parlamentu skritizoval Matovičov výrok o Zakarpatskej Ukrajine, a označil ho za nevhodný a nešťastný. Kriticky sa Gábor Grendel vyjadril aj k ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi (SaS), ktorý sa odmietol stretnúť s maďarským partnerom ohľadom zákona o štátnom občianstve.