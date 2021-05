Matovičove eskapády potápajú Hegera. Stiahnu ku dnu aj koalíciu?

Opozičné strany Smer a Hlas získali 600 tisíc ľudí na podporu referenda o predčasných voľbách. Ak chceli zmobilizovať voličov, tak sa im to podarilo. Chcú aj referendum?

Starý premiér to s novým dlho nevydržal. Deň po tom, čo parlament vyslovil dôveru novej vláde Eduarda Hegera (OĽaNO), prevzal „velenie“ expremiér Igor Matovič (OĽaNO).

Minister financií na pôde úradu vlády, bez prítomnosti premiéra, predstavil daňovú a odvodovú reformu. Presnejšie, tri základné ciele reformy. Nič viac a nič menej. Matovič chce radikálne zvýšiť rodinné prídavky na 200 eur na dieťa pracujúcich rodičov, a vyrovnať daňové a odvodové rozdiely medzi zamestnancom a živnostníkom.

„Plán je mŕtvy už v zárodku, vydali by sme sa na grécku cestu,“ komentoval úvahy šéfa rezortu financií Marián Repa v podcaste Počúvajte pravdu.

Upozornil, že navrhované zmeny opätovne rozkolíšu koalíciu. „Matovič zaútočil na živnostníkov, a to politik nemôže urobiť. A tiež rozdelil deti,“ zdôraznil.

Riešenie má v rukách podľa komentátora premiér Eduard Heger: „Ak to nezastaví, nemusí politicky prežiť.“

V podcaste hodnotil Repa kauzu porušenia zákazu vychádzania koaličnými politikmi. Ocenil odchod Juraja Šeligu a Jany Žitňanskej (obaja Za ľudí) z parlamentných funkcií.

„Pozrime sa na to, kto je predseda parlamentu a čo porušil…takže im patrí pochvala,“ argumentoval Repa. Nezabudol ale dodať, že ak by na Slovensku existovala politická kultúra, tak by museli z politiky odísť.

Na adresu opozície, ktorá zozbierala takmer 600 tisíc podpisov pod petičné hárky na vypísanie referenda o predčasných voľbách, vyslovil Marián Repa jednoznačnú pochvalu. S poznámkou, že pre získanie podpory verejnosti napomáhala spoločenská atmosféra, kedy vrcholila pandémia koronavírusu a kritika expremiéra Igora Matoviča.

