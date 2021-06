Boris Kollár v Ide o pravdu o podozreniach z manipulácie so svedkami: Ak to bude mať obludné rozmery, vláda padne

Je presvedčený, že tretej vlne pandémie sa nevyhneme. „Ale lockdown by bol pre Slovensko katastrofa. Nemáme na to už peniaze,“ povedal v relácii Ide o pravdu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Koaličné napätie ohľadom výstavby nájomných bytov a jednorazových príspevkov pre deti poľavilo. Koaličná rada v pondelok súhlasila s návrhmi hnutia Sme rodina. „Obštrukcia SaS nás zastavila, ale v júli budú byty v parlamente,“ informoval v relácii Ide o pravdu predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Dohodnuté sú aj peniaze pre deti z nízkopríjmových rodín v objeme 116 miliónov eur. Ešte pred prázdninami dostanú sumu 333 eur deti z rodín v hmotnej núdzi, a v septembri trištvrte milióna detí po 200 eur. Kollárovci si tak presadili ďalšie požiadavky, ktorými v čase koaličnej krízy podmienili zotrvanie vo vláde.

Na otázku, či minister financií Igor Matovič (OľaNO) s finančne náročnými projektmi súhlasil, Kollár zareagoval: „Matovič je môj najbližší koaličný partner, a rozumieme si v sociálnych veciach.“

Napätie s ním nepripustil ani pri kauze okolo podozrení manipulovania s výpoveďami svedkov, ktoré vyústilo do odvolávania ministra vnútra. „Ja nemám výhrady voči Romanovi Mikulcovi (OĽaNO), ale nechcem sprivatizovanú spravodlivosť,“ pripomenul Kollár.

Na margo vyjadrení straníckeho kolegu Milana Krajniaka (Sme rodina), že minister vnútra nemá pod kontrolou rezort, povedal: „Ak sa podozrenia potvrdia, potom to poviem o Mikulcovi aj ja.“

Utajené stretnutie politických špičiek na pôde SIS vnímal ako prirodzený spôsob diskutovať o informáciách, ktoré verejných činiteľov prekvapili. Šéf parlamentu sa spolieha na inšpekciu ministerstva vnútra, ktorá podozrenia preveruje. V prípade, že sa potvrdia, nevylúčil koniec koalície: „Ak to bude mať obludné dosahy, tak áno.“

Kollár viackrát spomenul možnosť, že mohli zlyhať len jednotlivci. V tom prípade podporí „riešenie celého ministerstva vnútra“.

Slabá kampaň v prospech očkovania proti ochoreniu COVID-19 je podľa šéfa parlamentu chybou vlády, ktorá podľa neho musí aj finančne stimulovať verejnosť. Boris Kollár podporuje vznik lotérie či finančnú odmenu pre zaočkovaných ľudí. V relácii odkázal šéfovi ministerstva financií Matovičovi, že musí na tento účel uvoľniť peniaze.

Zhoršujúca sa situácia s príchodom indickej mutácie koronavírusu bude mať podľa Kollára na svedomí tretiu vlnu pandémie na Slovensku. Vyzýva vládu, aby urýchlene prijala opatrenia, ktoré by zabránili ďalšiemu lockdownu.

„Bola by to katastrofa, sme na hranici finančných možností, a nemáme to čím vykryť,“ priznal Kollár.

Nešetril kritikou opozičných lídrov Roberta Fica (Smer) a Petra Pellegriniho (Hlas), ktorí sa o očkovaní nevyjadrujú jednoznačne ako o východisku z pandémie. „Darmo vykrikujú o príspevkoch pre deti, keď nechajú národ zdecimovať blbou chorobou,“ povedal rozčúlene.

V relácii Ide o pravdu sa dozviete, či dá predseda parlamentu zaočkovať svoje deti. Kam pôjde na dovolenku a či by mala byť opäť štátna karanténa? Ako sa zmení postavenie dlžníkov voči exekútorom, a kto bude menej platiť?

