Zdravotnícky analytik Smatana by súhlasil s povinným očkovaním proti covidu

Ako však podotkol v rozhovore pre portál vZdravotnictve.sk, ešte sme nevyčerpali všetky možnosti dobrovoľného očkovania. Štát má podľa neho ešte veľký priestor na to, aby sa zaočkovanosť navýšila prirodzene.

„Hovorím o očkovacej kampani, len nedávno sme spustili očkovanie u všeobecných lekárov, iba teraz sa vo veľkom spúšťa očkovanie vo fabrikách,“ povedal Smatana. Na druhej strane však podľa neho nemáme veľa času vzhľadom na prichádzajúcu tretiu vlnu pandémie, maximálne tak dva týždne.

Potom by zvažoval povinné očkovanie pre zamestnancov zdravotných a sociálnych služieb a rizikové skupiny obyvateľstva, teda nad 70 rokov. „Treba však podotknúť, že sa zdravotníci už teraz povinne očkujú proti hepatitíde B a deti na 10 rôznych ochorení,“ zdôraznil.

Národná očkovacia stratégia hovorí o zaočkovanosti na 60 %, pri delta variante je však potrebných minimálne 80 %. „Ak by sme očkovali aktuálnym tempom, trvá nám zaočkovanie na 60 % prvou dávkou do januára. Do konca marca by sme dosiahli 80 %,“ uviedol Smatana.

Na otázku, či by sa mali na Slovensku očkovať aj deti do 12 rokov odpovedal, že sa ráta každý jeden. „Je pravda, že deti zvyčajne nekončia v nemocnici a nezomierajú na covid, ale keď sa vrátia do škôl a nakazia sa tam, nakazia potom aj príbuzných doma. Je to teda médium, ktoré je tiež kľúčové očkovať alebo inak chrániť,“ dodal.