Čaputová získala Justitia Awards, ocenenie pre právničky

Prezidentka SR Zuzana Čaputová získala cenu Justitia Awards, ktorú udeľuje organizácia Women in Law Initiative so sídlom vo Viedni.

Ako informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec, poslaním organizácie je spájať predovšetkým ženy pracujúce v rôznych právnických profesiách po celom svete. Je platformou pre diskusiu a výmenu informácií a skúseností v najrôznejších ekonomických a spoločenských oblastiach, kde sa uplatňuje právo. Presadzuje zlepšenie pozície žien v právnických profesiách a podporuje ženské líderstvo v tejto oblasti. Spája ženy-právničky nielen z právnej praxe, ale aj z oblasti právnej teórie a akademických inštitúcií.

Ceny Justitia Awards udelili počas galaceremónie v troch kategóriách: medzinárodné líderky, akademické ocenenie a ceny pre mladé výnimočné právničky. Prezidentka bola nominovaná v prvej kategórii, do ktorej organizátori vybrali najtalentovanejšie a najvplyvnejšie právničky, ktoré zásadným spôsobom menia spoločnosť vďaka svojej erudícii a inovatívnosti. Ide o ocenenie pre výnimočnú ženskú právnickú osobnosť roka.

Prezidentka v ďakovnom video príhovore uviedla, že ocenenie je pre ňu viac záväzkom než odmenou. „Je to záväzok pokračovať v chránení toho, čo je správne, obraňovať spravodlivosť a právny štát. Toto ocenenie je zároveň záväzkom naďalej podporovať a inšpirovať iné ženy a dievčatá, ktoré sa rozhodli pre právnickú profesiu, obzvlášť tie, ktoré svoju prácu vykonávajú v nesmierne náročných podmienkach, ako je to napríklad v Afganistane. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich podporili," konštatovala Čaputová.

Organizácia Women in Law Initiative je členom Európskej asociácie právničiek. Vznikla v roku 2018 ako trvalé pokračovanie medzinárodnej konferencie Women in Law Conference, ktorá sa prvýkrát konala v roku 2019. Ocenenia Justitia Awards boli prvýkrát udelené minulý rok, keď boli za celoživotné dielo ocenené dve ženské právnické osobnosti, a to dlhoročná úspešná právnička a bývalá prezidentka Law Society of England and Wales Christina Blacklaws a rakúska exkancelárka a zároveň bývalá predsedníčka rakúskeho ústavného súdu Brigitte Bierlein. Tento rok bola v tejto kategórii popri prezidentke SR nominovaná prísediaca sudkyňa Najvyššieho súdu USA Sonia Sotomayor a sudkyňa Odvolacieho súdu USA Ann Claire Williams.