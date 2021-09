Sudkyňa dnes rozhodne o Kováčikovi. Na súde v Pezinku nahlásili bombu

Pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začína v pondelok o štvrtej po obede. Sudkyňa Pamela Záleská by už mala len vyniesť rozsudok.

Anonym nahlásil bombu Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, kde sa očakáva vyhlásenie rozsudku, nahlásil v piatok doobeda anonym bombu. Na mieste zasahujú policajní pyrotechnici. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Budovu súdu museli evakuovať a aktuálne pojednávania boli prerušené.

Podľa obžaloby Kováčik za 50-tisíc eur pomohol bossovi bratislavskej mafiánskej skupiny takáčovcov Ľubomírovi Kudličkovi k prepusteniu z väzby. Po prijatí peňažnej záruky Špecializovaným trestným súdom 18. júla 2017 už prípad neputoval na Najvyšší súd.

Údajne na Kováčikov pokyn totiž prokuratúra proti 100-tisíc eurovej kaucii nepodala sťažnosť. Rovnako mal vynášať utajované informácie pre vtedajšieho šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Vynesenie rozsudku sa očakávalo už minulý piatok 17. septembra, kedy boli prednesené aj záverečné reči. „Bolo dostatočne preukázané nad akúkoľvek pochybnosť, že skutky sa stali tak ako sú opísané v obžalobe a spáchal ich obžalovaný Kováčik,“ začal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek svoju záverečnú reč.

„Všetci svedkovia vypočutí na návrh prokuratúry potvrdili obžalobnú verziu,“ skonštatoval. „Na základe uvedené navrhujem uznať obžalovaného za vinného,“ vyhlásil prokurátor pred koncom svojej záverečnej reči. Súd požiadal o trest v hornej hranici trestnej sadzby a to minimálne 13 rokov za mrežami a prepadnutie majetku.

Kováčik naďalej trval na svojej nevine. „Moja viera, že som nevinný mi dodáva silu. Preto sa tu môžem postaviť ako nevinný a hrdý človek, ktorý žiada len o spravodlivosť,“ zdôraznil vo svojej záverečnej reči Dušan Kováčik.

„Niekto sa potreboval sa ma zbaviť. Nemusím hovoriť, kto. Je strašné, čo sa tu deje. Hanbím sa za to, čo sa na prokuratúre deje. Nikdy by som sa tam nevrátil. Na základe takejto dôkaznej situácie navrhovať 13 rokov, to by som sa hanbil. A všetci, čo si vymýšľali, sú na slobode,“ zdôraznil Kováčik na koniec svojej záverečnej reči.

Štyri skutky

Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka na Kováčika zahŕňa štyri skutky. Prvým je spolupráca so zločineckou skupinou takáčovcov. „Minimálne od leta roku 2017 obvinený Kováčik z pozície špeciálneho prokurátora poskytoval informácie o prebiehajúcich trestných konaniach a vyvíjal činnosť, ktorá minimálne sťažovala dokumentovanie trestnej činnosti skupiny a smerovala k zachovaniu existencie a celistvosti skupiny,“ čítal prokurátor v prvom bode obžaloby na začiatku pojednávania.

Druhým bodom obžaloby je prijatie úplatku vo výške 50-tisíc eur z leta roku 2017 „ako odmenu za jeho intervenciu vo vzťahu k nepodaniu sťažnosti o prepustenie z väzby.“

Tretím obžalobným bodom je vynášanie častí vyšetrovacieho spisy pre bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa. Ten už v marci 2020 vedel o tom, že je podozrivý z korupcie a o pomoc mal požiadať špeciálneho prokurátora.

Kováčik preto „odovzdal časti spisového materiálu, pričom takto konal u úmysle umožniť obvinenému Makóovi včas realizovať opatrenia smerujúce k zakrytiu jeho prípadnej trestnej činnosti a zamedzeniu jej odhalenia,“ pokračoval prokurátor Šúrek.

Z posledného, štvrtého bodu obžaloby vyplýva, že Kováčik v lete 2020 pomáhal Makóovi zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu vynášaním dôverných informácií.