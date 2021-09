Sľubovali 50-tisíc bytov, výsledok je nula

Pred voľbami sľubovali desiatky tisíc nájomných bytov. Blíži sa polovica volebného obdobia, a štát nepostavil ani jeden byt. Namiesto podpory nájomného bývania prišla vláda s katastrofálnym zákonom. Ak by prešiel, výsledkom by neboli nové byty, ale vyššie ceny.

Ceny astronomicky stúpajú už niekoľko rokov. Vo veľkých mestách je situácia kritická. Mladé rodiny potrebujú bývať, nemajú kde. Samosprávy nemajú právomoci, pozemky, peniaze, ani vôľu stavať – stačí sa pozrieť do Bratislavy. Štát nemá schopných ľudí, ktorí by nastavili motivujúce prostredie a zmysluplné dotačné programy. Súkromní developeri nemajú dôvod stavať nájomné byty. V dobe akútneho nedostatku dokážu predať akýkoľvek byt s brutálnou maržou.

Podporu nájomného bývania vláda uchopila zo zlého konca. Keď na Slovensku v predchádzajúcich desaťročiach nebolo dosť práce, štát reagoval tým, že výstavbu nových fabrík zaradil do kategórie strategických investícií. V mene modernizácie krajiny sa strategickou investíciou v minulosti stala aj výstavba diaľnic.

V súčasnosti mladé rodiny na Slovensku čelia kríze s nedostatkom bytov, ktorej koniec je v nedohľadne. Štát musí aj v tomto prípade zareagovať primerane. Dobrá voľba navrhuje, aby vláda medzi strategické investície zaradila aj podporu nájomného bývania.

Ak štát vie pripraviť, vykúpiť, vybaviť a poorať pozemok pod fabriku, musí to vedieť aj pod bytovku. V spolupráci so samosprávou, ktorá bude mať úlohu obstarať stavebníka a zaručiť udržateľný model prevádzky bytov. Problém by sme mohli riešiť hneď a systematicky. Nie katastrofálnymi nápadmi ako doteraz.