V októbri môže podľa analytikov rezortu zdravotníctva zomrieť na covid 450 až 550 ľudí

Šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík na štvrtkovom brífingu uviedol, že pre covid by mohlo v októbri zomrieť 450 až 550 osôb, čo by mohlo podľa neho predstavovať oproti iným rokom nadúmrtnosť na úrovni desiatich percent. Ku koncu októbra by denne mohlo pribúdať približne 3-tisíc prípadov koronavírusu.