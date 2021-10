Matovič predpokladá, že sa reforma národných parkov presunie na budúci týždeň

Poslanecký návrh reformy národných parkov by sa mohol zo stredajšieho rokovania vlády presunúť na budúci týždeň. Predpokladá to minister financií Igor Matovič (OĽANO). Vláda rokovanie o návrhu v stredu prerušila. Matovič verí, že sa s Borisom Kollárom (Sme rodina) na pripravovaných reformách dohodnú.

„Bude škoda, ak by sme nevyužili príležitosť a neurobili veľké reformy v nemocniciach, národných parkoch, súdoch, vo financiách alebo otázkach spravodlivosti,“ podotkol Matovič. Verí, že nezhody v koalícii pre reformy sú len turbulencie pred tým, než sa nadýchnu a povedia si, že zásadné reformy spravia.

Predseda parlamentu Boris Kollár vyhlásil, že Sme rodina stiahne podpisy spod novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Hnutie má výhrady a pokiaľ sa jeho argumenty nezohľadnia, koalícia nemá rátať s podporou jeho 17 poslancov. Dôvodom je podľa Kollára to, že počúvali hlasy v regiónoch a že dôsledkom reformy by mohli ľudia stratiť prácu. Novela by sa mala podľa neho prijať až po tom, ako bude v národných parkoch urobená zonácia.

Matovič verí v dohodu s Kollárom na pripravovaných reformách. Ako povedal pred dnešným rokovaním vlády, plánuje sa ešte o tom s Kollárom rozprávať. Líder hnutia Sme rodina posledné dni avizoval, že v hnutí nepodporia pripravované reformy súdnictva, zdravotníctva či spomínaných národných parkov.

„Bohužiaľ, Boris Kollár mal dobrého školiteľa. Rišo Sulík (minister hospodárstva za SaS Richard Sulík, pozn. SITA) robil rok a pol opozíciu v koalícii. Boris Kollár zistil, že je to populárne na voličov, aj keď nezodpovedné. Bola by veľká škoda, keby sme nevyužili príležitosť a neuskutočnili potrebné reformy," uviedol Matovič. Minister financií v tom zároveň nevidí politikárčenie zo strany Kollára, ale vníma to skôr ako otázku presvedčenia.

Kollár reformy uvíta, ale nie v takej forme, aby mohli poškodiť ľudí. „Reformy musia byť kvalitné a majú pomôcť ľuďom. V tejto podobe, ako sú predstavené, sú neprijateľné pre viacerých poslancov vládnej koalície, nielen z hnutia Sme rodina. Musíme mať predsa jasne nastavené pravidlá a vedieť, do čoho ideme," reagoval šéf Národnej rady SR.