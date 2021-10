Ceny energií? Všetci sme rukojemníkmi boja Matoviča so Sulíkom

Nová súdna mapa má tretiu verziu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za spravodlivé Slovensko) ustúpila riadny krok späť. Rušiť sa budú len štyri súdy, namiesto polovice. Je to víťazstvo koaličného hnutia Sme rodina?

„Boris Kollár sa rozhodol surfovať na vlne populizmu, a zatiaľ mu to prináša body u voličov,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Torpédovanie reforiem justície, zdravotníctva či národných parkov však podľa neho nemôže Kollárovi vydržať. „Chce byť tribúnom ľudu, ale dokedy?“, pýta sa komentátor denníka Pravda. Priamočiaro v podcaste označil Borisa Kollára za „opozičníka“ v radoch koalície.

Vládnej väčšine Repa vyčíta nedostatok odvahy zmeniť územnosprávne členenie krajiny, a až potom meniť systém v zdravotníctve a justícií. Situáciu prirovnáva „ku zle zapnutému prvému gombíku“, kedy aj kvalitné reformy nevyvolajú pozitívny výsledok.

„Pred voľbami to sľubujú všetci politici, a doteraz to nikto neurobil,“ dodal komentátor. Neochota podľa neho pramení z toho, že namiesto jedného volebného obvodu by bolo viac, podľa nového rozdelenia územia.

„Politické strany by sa nemohli spoliehať na jedného lídra pre celé Slovensko, ale museli by ich nájsť viacero,“ vysvetľuje. Na základe zmeneného členenia územia by boli reformy podľa neho prijímané lepšie, a skôr by sa s nimi stotožnila aj verejnosť.

„Bez zmeny členenia si tu každý minister kreslí svoju mapu, a čuduje sa, keď nenachádza podporu,“ pripomína Repa súčasnú situáciu.

Čo sa týka osudu koalície, či reformy presadí, alebo sa rozpadne, Repa odpovedal jednoznačne: „Motivácia pre koalíciu je veľká, ide o príliš veľa peňazí z Plánu obnovy, preto sa koalícia udrží.“

V podcaste si vypočujete aj komentáre k najnovšej kauze okolo vyplatenia pandemickej podpory ministerstva práce pre schránkové firmy, a to v objeme 24 miliónov eur. Marián Repa volá v tomto prípade po rezignácii šéfa rezortu Milana Krajniaka (Sme rodina), a dáva otáznik nad celou protikorupčnou koalíciou.

„V čase pandémie tu boli firmy, ktoré pomoc ani nedostali alebo o ňu nežiadali kvôli komplikovaným podmienkam. A skrachovali. Ako to majú vnímať?“, pýta sa Repa. Odporúča Krajniakovi, aby v tomto prípade konal rázne, a rovnako aj lídri koalície.

Prečo sa politici nezaoberajú zvyšovaním cien energií? Stala sa verejnosť opäť rukojemníkom sporu medzi ministrami Igorom Matovičom (OĽaNO) a Richardom Sulíkom (SaS)? Kam kráča opozícia? V parlamente nedokáže presadiť mimoriadne rokovanie, ale Robert Fico (Smer) organizuje protesty po Slovensku. Koho voličov chce získať? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátorom denníka Pravda Mariánom Repom.