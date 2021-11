Naď: Výtržnosti robia bývalí vojaci. Som presvedčený, že ich platí Smer

Už počas víkendu sa Naď na margo opakujúcich incidentov na sociálnej sieti vyjadril, že „vandali, grázli a dezoláti“ podľa neho provokujú a porušujú zákon. Je presvedčený, že zásah v obchode mohol byť zo strany polície ešte tvrdší.

„Opice na plote úradu vlády, opice na štadióne v Trnave a opice v Lidli v Piešťanoch, Prievidzi a inde, či opice a dezoláti pred domom lekárov a vedcov. Stále tá istá skupina výtržníkov, ktorí pre našu spoločnosť nerobia nič dobré. Naopak, porušujú zákony, provokujú, ničia, urážajú, vyhrážajú sa,“ napísal Naď.

V nedeľu v diskusnej relácii TV Markíza vyhlásil, že dvaja z troch obvinených sú bývalí profesionálni vojaci. „Odišli zo služby a dnes úplne zámerne a plánovite chodia z jedného obchodu do druhého. Prečo to robia? No určite kvôli peniazom,“ povedal Naď.

Odvoláva sa v tejto súvislosti aj na uniknuté videá z odpočúvania poľovníckej chaty, pričom počas jedného z rozhovorov sa nitriansky oligarcha Miroslav Bödör pýta predsedu Smeru Roberta Fica, koľko potrebuje chlapcov.

VIDEO: Policajti v Piešťanoch stopli antirúškarov

Aj pod statusom straníckeho kolegu poslanca Národnej rady Andreja Stančíka, ktorý opozícii vytýka, že „je na strane grázlov, ktorí porušujú opatrenia a strpčujú život slušným ľuďom“, Naď napísal: Tak veľmi sa boja, že skončia v base za všetky tie zlodejiny, čo porobili, že sú ochotní sa úplne v pohode spájať s extrémistami. Vrana k vrane sadá. Navyše, som presvedčený, že Smer tých dezolátov aj platí."

O trojici zadržaných v piešťanskom supermarkete bude okresný súd rozhodovať teraz v nedeľu popoludní. Skupina ľudí nakúpila, pri pokladni si zložili rúška. Keď ich personál upozornil, že musia mať prekryté horné dýchacie cesty, odmietli si rúška nasadiť. SBS privolala políciu. Výtržníci sa odmietli preukázať občianskymi preukazmi, nakoniec museli policajti na výtržníkov použiť chmaty a chvaty. Troch zadržali.