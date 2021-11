Matovič núka dôchodcom 500 eur za očkovanie

Poukaz získa ten, kto sa dá zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti covidu. „Ak bude dobrá vôľa, sme pripravení, aby v utorok budúci týždeň parlament o tejto zmene rokoval v skrátenom legislatívnom konaní,“ povedal Matovič.

Ide o návrh, ktorý má v koalícii podporu zatiaľ len 73 poslancov. Šéf Sme rodina Boris Kollár vyzval opozičných poslancov, aby tento návrh podporili. Sme rodina aj napriek tejto ponuke zostáva na názore, že povinné očkovanie nie je cestou. „Snažíme sa byť zodpovední a čo najviac ľudí získať na palubu, aby sa dali očkovať," povedal Kollár.

Podľa Matoviča je cieľom mať do Vianoc zaočkovaných spolu milión ľudí nad 60 rokov. Prevádzky by tak mohli cez poukazy za svoje služby získať až 500 miliónov eur. „Ide o prevádzky, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej a budú trpieť aj v tretej vlne. Ide o hotely, reštaurácie, divadlá, galérie, múzeá a v sektore služieb kaderníctva, manikúry, posilňovne a podobne,“ uviedol Matovič s tým, že spolu má ísť o viac ako 100-tisíc prevádzok po celom Slovensku. Podľa neho by sa poukážky mohli začať používať v marci budúceho roka.

SaS bola proti

„Buď takýto krok urobíme a do budúcna sa zbavíme covidu, alebo to neurobíme a zaplatíme omnoho viac na škodách a zdravotnej starostlivosti,“ povedal Matovič s tým, že tento nápad by mal byť „zaplatený z úspor, ktoré by sme mali platiť zo strát covidu“.

Matovič uviedol, že proti 500-eurovej podpore je koaličná SaS. Strana Richarda Sulíka navrhovala podporu len 150 eur na človeka. „SaS tvrdí, že návrh, ktorý by sa týkal väčšej sumy, bude vetovať,“ uviedol Matovič.

Podľa ministra začínajú v koalícii z témy podpory očkovania robiť hodnotový problém. „Ak bude koalícia vnímať očkovanie ako záchranu života, neplatí na takýto návrh právo veto,“ uviedol Matovič a pripomenul, že bol ako minister financií poverený prísť s návrhom kompenzácií pre prevádzky.

S podobným návrhom prišla vo štvrtok aj Veronika Remišová (za ľudí) s tým, že koalícia o ňom mala ešte rokovať.