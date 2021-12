Matovič s Kollárom radia kupčiť s očkovacími poukazmi. Je to trestné?

Ak bude použitie 500-eurového poukazu v zákone účelovo viazané, šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa v pléne zrejme dopustil podnecovania na spáchanie trestného činu a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Predaj priekupníkovi by bol totiž subvenčným podvodom. Trestné stíhanie by hrozilo všetkým v reťazci, seniorovi, priekupníkovi aj tomu, kto by poukaz od neho prijal. Nie však samotnému Kollárovi. Ten totiž má výrokovú imunitu.

Rozohnený Kollár ľuďom poradil, že 500-eurový očkovací poukaz od vlády môžu predať priekupníkovi za 400 eur a budú mať hotovosť. „Každý deň môžete ísť na trojeurové menu do jedálne alebo do reštaurácie, alebo to môžete dať vnúčikovi, alebo môžete s tým čokoľvek spraviť, môžete to bárs aj predať priekupníkovi za 400 eur a máte keš,“ obhajoval Kollár návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Peniaze by mali dostať ľudia starší ako 60 rokov, ktorí absolvujú očkovanie chrániace pred ochorením COVID-19.

VIDEO: Kollár penzistom: Predajte 500-eurový šek priekupníkovi.

Predseda koaličného hnutia Kollár presviedčal poslancov aj verejnosť, že poukazy budú pre penzistov v každom prípade prínosom. Podľa rektorky Akadémie Policajného zboru a odborníčky na trestné právo profesorky Lucie Kurilovskej by mohlo schválenie poukazov kvôli spomínanému výroku šéfovi parlamentu priniesť aj problémy so zákonom. Kollár však svoje slová povedal v pléne Národnej rady, takže nie je trestne postihnuteľný. Pozrime sa však na jeho slová bez ohľadu na to, kde odzneli.

Čítajte viac Kollár radí penzistom, čo s 500 eurovým šekom: Môžete ho predať priekupníkovi

„Ak by sme samotný predaj poukážok považovali za trestný čin, tak potom aj keď niekto navádza na takéto konanie, dopúšťa sa trestného činu podnecovania. Na zamyslenie je, či sa aj z titulu svojej funkcie nedopúšťa tiež trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ vysvetľuje Kurilovská s dôrazom na to, že ide o teoretickú rovinu a bola by to ešte otázka dokazovania.

Bolo by teda speňaženie 500-eurového poukazu trestným činom? Odborníčka tvrdí, že ak bude v zákone presne účelovo viazané, kto a akým spôsobom môže bonus použiť, ide o trestný čin subvenčného podvodu. „Ten hovorí o tom, že kto získané prostriedky zo štátneho rozpočtu, čiže určité plnenie, ktoré je poskytnuté zo štátnej kasy, použije na iný ako určený účel, rozhodne sa dopúšťa trestného činu,“ konštatuje Kurilovská.

Postih by hrozil nielen priekupníkovi, ale všetkým v pomyselnom reťazci „biznisu“. Teda podnikateľovi, ktorý by takto zobchodovaný poukaz prijal, a aj samotnému seniorovi, ktorý by poukaz speňažil. „Subvenčného podvodu by sa dopustil ten, kto poukaz predal, a tak použil inak ako platbu v určených neesenciálnych predajniach a službách. Priekupník, ktorý by poukaz kúpil a použil, by sa zrejme dopúšťal legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Ak by poukaz kúpil za neporovnateľne nižšiu sumu, akou je hodnota poukážky, dopúšťal by sa aj trestného činu úžery,“ uvádza rektorka Kurilovská.

Čítajte viac Matovič je sám sebe najväčším nepriateľom

Páchateľom by tiež priťažilo, ak by sa konania dopustili za krízovej situácie, ktorou platný núdzový stav je. „Tam je oveľa vyššia trestná sadzba,“ dopĺňa profesorka trestného práva. Seniorom by tak predaj poukazov určite neodporúčala. „Ak bude v zákone možnosť posunúť ich blízkym osobám, je to niečo iné, ale rozhodne nie, že by sa s tým teraz obchodovalo,“ hovorí. Politik v takej vysokej funkcii, v akej je Boris Kollár, by mal podľa nej vždy zvážiť každé slovo. „Jedna vec je politická korektnosť, slušnosť a ľudskosť, ktoré sa dajú prejaviť aj iným spôsobom,“ podotýka Kurilovská.

Podobne ako Kollár sa však vyjadroval aj Matovič. „No a čo, keď niekto povie, že dá štyristo eur babke alebo susedke? Dosiahli sme cieľ, že dôchodkyňa je zaočkovaná a poukážka je využitá v hoteloch,“ povedal Matovič s tým, že poukážku jeho rezort preplatí, až keď bude reálne využitá služba. „Môže ten poukaz predať podobne ako stravenku, ktorú dostala babka od vnuka,“ dodal minister financií.

Čítajte viac Matovič nikoho nešetril. Saskárov nazval cynikmi, Fica 7 x bastardom

Návrh zavedenia motivačných očkovacích 500-eurových poukazov sa bude v parlamente prerokovávať zrýchleným legislatívnym procesom. To znamená, že o ňom poslanci môžu rozhodovať ešte na aktuálnej schôdzi. Môže to byť otázka niekoľkých najbližších dní. Napriek tomu však nie je isté, že návrh schvália. Od začiatku ho bojkotuje koaličná SaS a podporu zatiaľ neprisľúbila ani opozícia, bez ktorej zrejme nebude mať Matovič dostatok hlasov od poslancov. Motiváciu seniorov nad 60 rokov na očkovanie, ktorá môže vyjsť štátnu pokladnicu na pol miliardy eur, podporuje OĽaNO, Sme rodina a aj strana Za ľudí.