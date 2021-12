Matovič núka namiesto očkovacích poukazov tristo eur v hotovosti

Ak je niekto zaočkovaný druhou dávkou vakcíny, 300 eur dostane potom, ako sa zaočkuje treťou dávkou. Ak niekto má prvú dávku a absolvuje druhú do Vianoc, získal by 200 eur v hotovosti. Príspevok 200 eur by mali získať aj tí, ktorí sa do 24. decembra minimálne zaregistrujú a absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka.

Matovič uzavrel stávku s komentátormi, ktorí dosiaľ tvrdili, že treťou dávkou sa dá zaočkovať najviac polovica šesťdesiat a viacročných. Matovič tvrdí, že dôchodca, ktorí už bol na dvoch dávkach, neodolá jeho ponuke a pôjde sa dať zaočkovať po tretí raz. „Z tejto ťažkej krízy nás dokážu vytiahnuť iba títo ľudia,“ dodal Matovič.

Prostriedky by sa nevyplácali v poukazoch a neboli by viazané na použitie v hoteloch, reštauráciách či vybraných službách, ako bolo pôvodne navrhované. Minister financií priblížil, že úmysel ja zatiaľ taký, aby príspevok dostali ľudia poštovou poukážkou, ktorú si vyberú na pošte. Zároveň podotkol, že nebola „dobrá vôľa“ v celej koalícii ani opozícii, aby pomohli dotknutým prevádzkam 500 miliónmi eur, s čím počítal pôvodný návrh.

Matovič sa poďakoval partnerom v koalícii, že boli ochotní na tento návrh pristúpiť. „Toto je posledný pokus primäť tých najviac ohrozených ľudí k očkovaniu pozitívnou motiváciou,“ zdôraznil.