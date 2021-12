ONLINE: USA už majú 800-tisíc mŕtvych, Briti zrýchlia očkovanie

× Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri vstup do zamestnania: režim OTP prevádzkové hodiny bez obmedzenia hromadné podujatia: režim OP: max 200 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max 20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 200 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 200 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 50 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: bez limitu, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané, pre ostatné zariadenia max 10 osôb OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 50 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 100 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP: max20 hostí, povinný zoznam účastníkov OTP: zakázané obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 100 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness: OP: max 20 osôb alebo 15 m2 na osobu, povinný zoznam návštevníkov OTP, základ: zakázané wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií): OP: max 10 ľudí, iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané OTP, základ: zakázané umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 25 percent kapacity OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie: OP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2-metrové rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP, základ: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia: OP: bez limitu OTP: zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru základ: zakázané - okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness zakázané pre všetky kategórie wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií) zakázané pre všetky kategórie umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 10 osôb OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP / základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie pre všetky kategórie: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru Vybrané krajiny Pozrite si, ako sú na tom okolité krajiny celkovo

na 100-tisíc obyv. Krajina Veľká Británia GB Nemecko DE Poľsko PL Ukrajina UA Česká republika CZ Maďarsko HU Írsko IE Slovensko SK Rakúsko AT Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 1 182 669 48 854 10 819 515 146 439 900 68 401 397 1 029 281 29 633 6 530 912 106 331 4 636 84 171 180 450 652 19 452 3 828 248 88 479 2 142 37 786 681 272 152 5 275 3 559 092 91 027 177 43 353 809 266 781 9 080 2 334 289 34 451 1 012 10 737 700 177 596 0 1 182 922 36 429 573 9 624 884 133 622 4 667 623 623 5 788 109 5 017 462 106 846 4 913 774 857 15 354 581 5 463 465 70 012 2 479 1 228 034 13 162 568 9 080 665 Krajina Írsko IE Česká republika CZ Slovensko SK Maďarsko HU Veľká Británia GB Nemecko DE Poľsko PL Rakúsko AT Ukrajina UA Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 2 663,1 93,0 12 429,1 115,4 2,2 5 017 462 2 484,5 84,6 21 739,2 320,8 9,4 10 737 700 1 955,6 89,9 14 182,5 281,0 10,6 5 463 465 1 845,2 0,0 12 290,2 378,5 6,0 9 624 884 1 729,0 71,4 15 817,7 214,1 1,3 68 401 397 1 222,8 35,2 7 759,1 126,3 5,5 84 171 180 1 192,6 51,5 10 131,2 234,2 5,7 37 786 681 771,0 27,3 13 523,6 144,9 6,3 9 080 665 627,7 12,2 8 209,4 210,0 0,4 43 353 809 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:29 Vo Francúzsku otvorili okolo 400 vyšetrovaní týkajúcich sa skupín, ktoré ponúkajú falošné covidpasy, oznámil v nedeľu večer minister vnútra Gérald Darmanin. Úrady podľa neho objavili niekoľko tisíc sfalšovaných potvrdení použitých po celej krajine.

Francúzske médiá v uplynulých dňoch informovali o prípade ženy nakazenej koronavírusom, ktorá zomrela v parížskej nemocnici po tom, ako ukázala falošné potvrdenie o zaočkovaní. Vedúci tamojšej jednotky intenzívnej starostlivosti povedal, že ženu by hneď liečili protilátkami, keby vedeli, že nedostala vakcínu.

Darmanin vo vysielaní rádia RTL nespresnil, koľko ľudí zadržali v súvislosti so zmienenými vyšetrovaniami, a neposkytol detaily o týchto prípadoch. Uviedol len, že niektoré sú „spojené so zdravotníckymi pracovníkmi“. Francúzska vláda sprísňuje opatrenia súvisiace s používaním covidpasov, ktoré sú potrebné na vstup do reštaurácií a rastúceho počtu iných prevádzok a podujatí.

Francúzsko zaznamenalo výrazný nárast hospitalizovaných s covidom a uplynulý týždeň aj najvyšší denný počet nových infikovaných od začiatku pandémie. Vláda zrýchľuje preočkovanie posilňujúcimi dávkami v snahe znížiť tlak na nemocnice. Pacienti s koronavírusom zaplnili polovicu lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v krajine a vo viacerých regiónoch znova odkladajú neurgentné operácie.

Vláda uzavrela nočné kluby a sprísnila pravidlá sociálneho odstupu, usiluje sa však vyhnúť novému lockdownu. Minister zdravotníctva Olivier Véran pre noviny Le Parisien povedal, že hoci je súčasná vlna epidémie silná, objavujú sa známky spomaľovania infekcií. Podľa jeho slov posilňujúce dávky vakcín dosiaľ dostalo 90 percent ľudí nad 65 rokov. (ap, tasr)

6:05 Britský premiér Boris Johnson varoval, že jeho krajina čelí „prílivovej vlne“ koronavírusovej varianty omikron. Predstavil tiež plány na urýchlenie očkovania posilňujúcou dávkou vakcíny proti COVIDU-19, ktoré má zvýšiť odolnosti voči omikrónu.

„Každý spôsobilý človek vo veku minimálne 18 rokov v Anglicku bude mať možnosť dostať svoju posilňujúcu dávku pred Novým rokom,“ uviedol Johnson v televíznom prejave. Pôvodne mal byť najneskorším termínom pre možnosť dostať posilňujúcu dávku koniec januára. Predpokladá sa, že očkovanie sa urýchli aj v Škótsku, Walese a Severnom Írsku, píše agentúra AP.

„Obávam sa, že je teraz jasné, že dve dávky vakcíny jednoducho nie sú dostatočné na zabezpečenie takej úrovne ochrany, akú všetci potrebujeme,“ uviedol Johnson. „Dobrou správou však je, že naši vedci sú presvedčení, že s treťou dávkou, teda posilňujúcou dávkou, dokážeme úroveň ochrany opäť zvýšiť,“ dodal.

Podľa Johnsona zatiaľ nie je jasné, či omikron spôsobuje miernejšie príznaky. „A aj keby to bola pravda, už teraz vieme, že je natoľko nákazlivejší, že vlna omikrónu v populácii bez posilňujúcej dávky by znamenala hrozbu takej úrovne hospitalizácií, ktorá by mohla zahltiť náš zdravotnícky systém a bohužiaľ by viedla k mnohým úmrtiam,“ vyhlásil premiér.

Británia krátko pred premiérovým prejavom zvýšila covidovú pohotovosť z tretieho stupňa na štvrtý. To znamená, že úrady sa domnievajú, že tempo šírenia vírusu je rýchle a vytvára tlak na zdravotnícke služby, napísala agentúra Reuters. Naposledy bola pohotovosť na štvrtom stupni z celkových piatich tento rok v máji.

6:00 Spojené štáty od začiatku pandémie zaregistrovali viac ako 50 miliónov potvrdených prípadov koronavírusovej nákazy. Vyplýva to z prepočtov agentúry Reuters, ktorá pripomenula, že táto tretia najľudnatejšia krajina sveta zápasí s nákazlivejším variantom delta i možnou hrozbou variantu omikron.

Podľa analýzy Reuters trvalo takmer rok od prvého prípadu, kým sa v USA preukázalo 25 miliónov prípadov nákazy. Tie Spojené štáty podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) zaznamenali tento rok 24. januára. Hranicu 40 miliónov krajina prekonala na začiatku tohtoročného septembra.

Denné bilancie novo nakazených v USA dva mesiace klesali, v posledných dvoch týždňoch sú však znovu na vzostupe aj vďaka nákazlivejšiemu variantu delta. Až 99 percent všetkých zaznamenaných prípadov teraz patrí práve tomuto variantu, uviedla riaditeľka Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenská. Prípady nákazy variantom omikron zaznamenala viac ako polovica amerických štátov.

Najvyšší počet nakazených v pomere k počtu obyvateľov registrujú štáty viac na severe, kde je zároveň chladnejšie podnebie, vrátane Vermontu, New Hampshire či Michiganu.

Na vzostupe je aj počet pacientov s COVIDOM-19 hospitalizo­vaných v nemocniciach, ktorý od konca novembra vzrástol o 20 percent. Počet úmrtí za posledný mesiac narástol o 4,6 percenta a podľa prepočtov Reuters ich celkový počet od začiatku epidémie v nedeľu prekonal hranicu 800-tisíc.

V prepočte infikovaných na 100 000 obyvateľov sú podľa štatistík denníka The New York Times Spojené štáty na 20. mieste. Najhorší výsledok má podľa tohto rebríčka Čierna hora. Čo sa týka absolútneho počtu nakazených, sú na tom Spojené štáty celosvetovo najhoršie. Za nimi nasledujú Brazília, India, Británia a Rusko.

Údaje amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ukazujú, že úplné očkovanie proti covidu má v USA zhruba 60 percent populácie. Približne 14 percent obyvateľov dostalo posilňujúcu dávku.