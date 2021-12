Heger verí, že diskusiou presvedčí koaličných partnerov o povinnom očkovaní

„Trend Európskej únie sa uberá cestou povinného očkovania. Každému je jasné, že sa bez očkovania z pandémie von nedostaneme. Ak to neurobíme, sme odkázaní na lockdowny,“ poukázal predseda vlády s tým, že politici si cestu povinného očkovania uvedomujú.

Heger tvrdí, že keď prvýkrát spomenul tému povinného očkovania, bolo z toho „veľké haló“. Diskusia sa podľa neho posunula, niektorí si nevedia predstaviť, že by povinné očkovanie podporili, ale chápu, že inak pandémiu nezastavia. „Vytrvalou politickou prácou budem dennodenne posúvať túto tému ďalej. Verím, že tam dosiahneme výsledky. Áno, je to prácne, je to náročné. Vedel by som si to predstaviť aj rýchlejšie,“ poznamenal premiér.

Na začiatok by chcel Heger zaviesť povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov, keďže ide z hľadiska šírenia koronavírusu o najohrozenejšiu skupinu. Ďalej bude povinné očkovanie závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať nový koronavírusový variant omikron, skonštatoval.

Pri povinnom očkovaní sa názory v koalícii rozchádzajú. OĽANO diskusiu o ňom pripúšťa, SaS má v strane viaceré názory, Sme rodina je proti. Strana Za ľudí bude podľa jej predsedníčky Veroniky Remišovej presadzovať povinné očkovanie minimálne pre ľudí nad 60 rokov od začiatku budúceho roka. Zároveň má minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) spolu so šéfkou rezortu spravodlivosti Máriou Kolíkovou vypracovať analýzu na zavedenie povinného očkovania.