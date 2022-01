Matovič počul len o dvoch poštách bez peňazí, ľudia ich našli podstatne viac

Správou, ktorá Matoviča trápi, je informácia, že vo štvrtok niektoré pošty v Bratislave nemali dosť peňazí, aby mohli preplácať očkovacie šeky. Ozvalo sa viacero starších ľudí, ktorí sa jednoducho vrátili domov bez peňazí. Slovenská pošta problém pripustila, počet pôšt bez peňazí nespresnila a sľúbila, že už sa budú šeky preplácať.

„Našli sa až 2 (dve) pošty na Slovensku, ktoré nevyplatili 300-eurové šeky dôchodcom. Nuž, až vo dvoch poštách z 1 500 trochu zlyhal menežment, strašná to veda! Trápnučké,“ tak zareagoval minister financií na správy, že ľudia musia v zlom počasí chodiť aj na ťažkodostupné pošty viackrát.

„Milé poštárky a poštári, prepáčte mi tieto hlúpe útoky od hlúpych ľudí … a práve naopak – ĎAKUJEM VÁM za tiptop zvládanie výplaty státisícov šekov našim dôchodcom,“ poďakoval sa minister Matovič.

No bez peňazí bolo viacero pôšt. A dokonca sa ukazuje, že hoci Slovenská pošta uviedla, že problém bol iba v jeden deň, zrejme trval dlhšie.

„Moja mama, ktorá dosiahla temer 83 rokov a má veľké problémy s chrbticou – zlomený stavec – bola so mnou už dvakrát na poštách v Karlovej Vsi a vždy ju poslali domov s tým, že nemajú peniaze. Domnievam sa, že minister Matovič posiela dôchodcom nekryté šeky a v podstate si z nich robí srandu. Je povinnosťou novinárov poukazovať na vážne nedostatky v riadení štátu, aby pomohli bežným občanom ‚prežiť‘ túto nekompetentnú vládu,“ napísal redakcii Pravdy Ladislav Šamaj.

Marta (83) a František (85) Lesanskí si vo štvrtok prišli po odmenu na poštu na Damborského ulici v bratislavskej Dúbravke. Povedali im, že peniaze nedostanú, lebo pošta im ich jednoducho nemá z čoho vyplatiť. Nedostala totiž dostatočné prostriedky pre všetkých zaočkovaných dôchodcov. „Manžel sa naozaj rozčúlil,“ povedala Marta Lesanská a nezabudla pripomenúť, že jej manžel je po ťažkých zákrokoch vrátane operácie srdca, takže nenaplnené sľuby štátu mu naozaj neprospievajú. Lesanskí neboli jediní, ktorí na poštu šli zbytočne. „Je to hore po schodoch a videli sme mnohých starých ľudí, ktorí tam išli s dvomi barlami. Pani pri prepážke nám povedala, že peniaze nemajú ani na pošte na Saratovskej,“ podotkla pani Marta. „Povedali nám, že máme prísť na budúci týždeň, lenže to už prídu na rad mladší dôchodcovia,“ sťažujú sa osemdesiatnici. Boja sa, že potom na pošte budú musieť dlho čakať medzi mnohými ďalšími ľuďmi.

Dôchodkyňa z Vysokej pri Morave si išla peniaze vybrať na poštu v obchodnom centre Retro. „Ale na pošte jej bolo povedané, že jej ich teraz nemôžu vyplatiť, že nemajú k dispozícii dostatočnú hotovosť,“ napísala obyvateľka Ružinova. „Podotýkam,že mama má 77 rokov a pohybuje sa pomocou chodítka… cesta tam aj späť jej trvala 2 hodiny.“ dodala.

Rovnaká situácia bola aj na pošte na Seberiniho ulici. V obchodnom centre Kocka, na Ostredkoch. Peniaze nemali ani v stredu, ani vo štvrtok. „Moju mamu vypoklonkovali aj z dvoch pôšt, že peniaze jednoducho nemajú. A poslali ju na Hlavnú poštu,“ pridáva skúsenosť ďalší.

Osemdesiatnik z Fiľakova sa tiež hnevá, že musí na poštu. Myslí si, že peniaze mu mohli poslať na účet, údaje má Sociálna poisťovňa. „A vie o každom, či dostáva dôchodok na účet alebo mu ju nosí poštárka. Stačilo spojiť Sociálnu poisťovňu s Národným centrom zdravotníckych informácií a možno by sme aj tie peniaze mali skôr,“ uzavrel.

Čítajte viac Tešili sa na 300 eur od Matoviča, odišli bez nich. Pošta bola bez peňazí

Pustil sa aj do primátora Hlohovca a nezaradeného poslanca Miroslava Kollára (Spolu). Ten totiž nadhodil zaujímavý problém: jeho svokra zomrela pred Vianocami. V januári však na jej adresu prišiel šek na tristoeurovú odmenu, ktorú dostáva každý šesťdesiatnik a starší, ktorý absolvoval tretiu – posilňovaciu dávku. Kollárovi sa nepáči, že systémy evidencie obyvateľov nie sú prepojené a tak list s poďakovaním za zodpovedné správanie a želaním pevného zdravia prišlo na adresu nebohej.

Ministrovi financií, ktorý je autorom myšlienky odmeňovania očkovaných, odkázal, že by mal „ísť niekam do kúta a potichu sa hanbiť a už odtiaľ nevyliezť“. Posielanie takýchto listov pozostalým považuje okrem iného za jeden z príkladov zlyhávajúcich inštitúcií „v dôsledku chaosu a diletantizmu“.

Matovič použil svoj zvyčajný slovník. „Rozčúlený primátor Hlohovca Kolár na mňa hromžil, že čo som si to dovolil za strašnosť poslať po Vianociach 300 eur jeho trikrát zaočkovanej svokre, ktorá zomrela dva dni pred Vianocami … nuž, stáva sa. Databázy nie sú tak prepojené, aby ihneď počas Vianoc zaregistrovali, že adresát zomrel,“ vysvetľuje Matovič.

Dodal, že Kollárova svokra má nárok na 300 eur očkovací bonus, hoci už je nebohá. „A preto budú predmetom dedičského konania, tak, ako by bol preplatok za plyn či elektrinu doručený po úmrtí … pán primátor to určite vedel, ale napriek tomu si potreboval buchnúť do Matoviča, lebo to je v progresívnej kaviarni moderné a neváhal na to zneužiť svoju mŕtvu svokru. Odporné,“ vrátil úder primátorovi.

A potom Matovič zaťal ešte raz. „Hlohovčania, verím, že tento narcistický úkaz už za primátora nezvolíte,“ to už líder OĽaNO radil obyvateľom Hlohovca.