Pre obvineného Norberta Bödöra navrhol prokurátor väzbu

Prokurátor podal návrh na vzatie obvineného Norberta B. do väzby. Informuje o tom portál televízie Markíza tvnoviny.sk s tým, že televízii to potvrdil jeho právny zástupca Marek Para. Špecializovaný trest súd v Pezinku musí o návrhu rozhodnúť najneskôr do pondelka.