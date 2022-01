Čaputová urobila šalamúnske rozhodnutie, ale Fica nezastaví

Sčítanie obyvateľstva potvrdilo pokles počtu veriacich. „Strany by sa mali vrátiť k téme odluky cirkví od štátu,“ povedal v podcaste Marián Repa.

Prezidentka Zuzana Čaputová nenašla v texte obrannej dohody s Američanmi pasáž, ktorá by bola dôvodom na skúmanie ústavnosti.

„Chcela upokojiť vášne, a urobila šalamúnske rozhodnutie, k zmluve pripojila interpretačné stanovisko,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa.

Je presvedčený, že opozíciu ale rozhodnutie hlavy štátu nezastaví, a začne zbierať podpisy na vypísanie referenda, ktoré by obsahovalo otázku aj o prítomnosti amerických vojakov na území Slovenska.

„Robert Fico je skvelý taktik, a dokáže vycítiť príležitosť na aktivizovanie voličov,“ dodal komentátor.

Predpokladá, že v úsilí čo najskôr zozbierať potrebný počet podpisov na vypísanie referenda ho bude musieť podporiť aj jeho oponent Peter Pellegrini (Hlas). „Síce Pellegrini otočil v otázke zmluvy, ale Fica musí podporiť, lebo by ťahal za kratší koniec,“ vysvetlil komentátor denníka Pravda.

Opozícia sa pripravuje na referendum nielen kvôli zmluve s USA, ale najmä pre tému predčasných volieb. Právnu kľučku, ktorú predložil Boris Kollár ako šéf parlamentu a koaličného hnutia Sme rodina, aby sa referendum o predčasných voľbách mohlo konať až po roku 2024, odmieta. Nové voľby chce Fico okamžite, a preto podľa Repu bude čo najrýchlejšie organizovať petičnú akciu.

Otázkou zostáva pozícia Kollára. Prečo rokuje s opozíciou aj napriek nesúhlasu koaličných partnerov? A prečo navrhuje meniť vládu až v ďalšom volebnom období?

„Kollár hrá na dve strany, ale preferencie mu zatiaľ nerastú. V podstate hrá o prežitie v ďalších voľbách,“ vysvetlil Repa.

Prečo klesol počet veriacich na Slovensku za posledných desať rokov? Mali by strany začať hovoriť o odluke cirkví od štátu? Môže sa pokles príslušníkov maďarskej menšiny odraziť aj na politickej mape? Znižuje to šance na vstup do parlamentu najmä koalícii maďarských strán? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s Mariánom Repom, komentátorom denníka Pravda.