Tisícka vojakov aliancie na našom území? Veď preto sme v NATO, hovorí Korčok

NATO uvažuje o posilnení obrany na svojej východnej hranici a týka sa to samozrejme aj Slovenska.

Okrem plánovaného cvičenia so spojeneckými vojakmi by k nám mohlo preventívne, na stálejší pobyt, prísť asi tisíc príslušníkov ozbrojených síl aliancie. Úvahy potvrdil aj minister zahraničia Ivan Korčok, ktorý podobné úvahy považuje za prirodzené. Aké jednotky by eventuálne prišli a kto im bude veliť? Dozviete sa v podcaste denníka Pravda s redaktorom domáceho spravodajstva Dominikom Hutkom.