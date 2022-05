Števček ostáva rektorom najväčšej slovenskej univerzity

Jeho protikandidátom bol Daniel Olejár z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, bývalý prorektor univerzity. Po vymenovaní prezidentkou SR sa Števček stane novým rektorom univerzity.

Senátori Števčeka zvolili za kandidáta na rektora v prvom kole tajných volieb, získal podporu 48 zo 61 prítomných senátorov. Olejár získal desať hlasov. Traja členovia senátu nehlasovali.

Števček krátko po zvolení poďakoval nielen svojej rodine, ale aj ľuďom z univerzity. Poznamenal, že je to pre neho obrovský záväzok. „Budem rád, keď ma budete sprevádzať a pomáhať mi,“ uviedol s tým, že to nie je nikdy o jednom človeku. Zároveň je hrdý na univerzitu, ako obstála za posledné štyri roky.

Števček pôsobí na Právnickej fakulte UK, študoval tiež filozofiu, je vedúcim katedry občianskeho práva, dva roky bol prorektorom a následne od roku 2019 zastáva pozíciu rektora. Po znovuzvolení sa plánuje zamerať na zabezpečenie dostatku financií pre univerzitu a na zlepšenie imidžu vysokého školstva.

„Základnou prioritou sú na najbližšie mesiace a roky určite prežitie, to znamená iná trajektória financovania vysokého školstva,“ skonštatoval rektor UK, do ktorej chce vložiť obrovské penzum energie. Ďalej chce, aby univerzita stála na čele procesov, aby bola vzorom pre všetkých. Okrem toho verí, že ponúknu spoločnosti alternatívnu víziu rozvoja vysokého školstva.

„Chceme pokračovať v nastúpenom trende obrovských investícií, chceme zlepšovať sociálne prostredie pre študentov nielen cez ubytovacie zariadenia, ale od psychologickej pomoci cez rôzne študentské a klubové aktivity, ktoré budeme podporovať,“ uviedol. Ako doplnil, cez grantové schémy chcú podporovať aj mladých vedcov – doktorandov.

Od nového rektora čaká podpredseda študentskej časti Akademického senátu UK Matej Gajdoš určitú kontinuitu. „Očakávame, že bude presadzovať zachovanie akademickej samosprávy tak, ako to zákon umožní,“ povedal. UK bude musieť podľa jeho slov vynaložiť všetko úsilie na to, aby spoločnosť začala chápať školstvo ako prioritu, aby sa vyzdvihlo to dobré, čo sa na slovenských univerzitách je. „Čiže predať to dobré verejnosti, aby sa o vzdelávaní bavila a aby mladí ľudia vnímali to pozitívne, čo na univerzitách je a nie je toho málo. Žiaľ, nevieme to tak, ako napríklad české univerzity spropagovať,“ uzavrel.

Funkciu rektora bude Števček zastávať v druhom funkčnom období od 1. februára 2023 do 31. januára 2027.

Rektora vymenúva na návrh AS verejnej vysokej školy prezidentka SR. Návrh AS predkladá prezidentke minister školstva, ktorému ho doručí senát do 15 dní od prijatia rozhodnutia.