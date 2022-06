Bittó Cigániková v Ide o pravdu: Matovič je problém koalície a celej krajiny

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Janky Bittó Cigánikovej v relácii Ide o pravdu.

Priznala, že fungovanie koalície je pre ňu veľkým sklamaním. „Otravujeme ľudí ako šľak,“ povedala v TV relácii Ide o pravdu predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková (SaS).

Podľa nej veci a problémy, ktoré sa neriešili desiatky rokov, zatieňujú stupídne koaličné hádky. Na margo nesúhlasu liberálov s návrhmi politického šéfa koalície Igora Matoviča (OĽaNO) poznamenala:

„Príde s nápadom pod pazuchou, nedáva to zmysel, a my máme byť ticho?“ Reagovala tým aj na otázku, prečo SaS trvale odmieta protiinflačný balíček.

Nepáči sa jej, že masívna pomoc pre rodiny smeruje aj do domácností poslancov. „Ja dostanem 200 eur na dieťa, ale ja to nepotrebujem a posuniem to ďalej. Takto to nemá byť,“ dodala.

Na otázku, prečo SaS neuplatnila v prípade vrátenia protiinflačného balíčka veto, reagovala Cigániková slovami: „My sme nečakali, že niektorí poslanci OĽaNO kolaborujú s fašistami.“ Veto považuje za veľmi silnú zbraň, ktorú treba použiť len v hraničných situáciách.

„Keby sme to robili stále, tak koalícia prestane fungovať,“ vysvetlila v relácii Cigániková. Je presvedčená, že problémom koalície je minister financií a šéf OĽaNO:

„Matovič je problém koalície a celej spoločnosti.“ Na poznámku, či by premiér nemal navrhnúť jeho odvolanie, poznamenala: „Nebudem Edovi Hegerovi radiť, čo má urobiť. Ale on je dirigent orchestra, a ten hrá falošne.“ Cigániková sa netajila pocitom, že Matovič chce vyhodiť SaS z koalície a „bačovať s fašistami“. Aká bude reakcia liberálov? „Chceme si dať čas na rozmyslenie,“ odpovedala šéfka zdravotníckeho výboru.

V relácii sa dozviete názor Janky Bittó Cigánikovej aj na kauzu okolo mylne vyoperovaného zdravého oka pacienta v ružinovskej nemocnici v Bratislave. Cigániková je presvedčená, že spoločnosť musí zmeniť postoj k lekárom a zdravotným sestrám, a vytvoriť im podmienky, aby sa kritické situácie „neutajovali a nekamuflovali“.

Ktoré nemocnice sa na Slovensku postavia, a ktoré opravia z plánu obnovy? Mala by vláda odsúhlasiť aj podporu pre súkromné zariadenia, ktoré patria finančnej skupine Penta? Je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský muž na správnom mieste? Pozrite si TV reláciu Ide o pravdu s predsedníčkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jankou Bittó Cigánikovou (SaS).