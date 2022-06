Pochybenia pri operáciách sú zriedkavé, následky fatálne

Pacientovi diagnostikovali rakovinu oka. Rozhodol sa, že nádor si dá odstrániť, no spolu s ním musel prísť aj o oko. Personál však pripravil na zákrok oko bez nádoru. Operatérka, profesorka a uznávaná oftalmologická autorita, tak pacientovi vyoperovala zdravé oko. Profesorka tvrdí, že za chybu je zodpovedná ona a prípad nateraz vyšetruje polícia.

Anestéziológ Jakub Hložník, primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny petržalskej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, priblížil, že pacienta sa musia aj pred uspaním pýtať, „ktorá strana to je“ a nie sugestívne – „je to pravá noha?“. Dôvodom je, aby pacient odpovedal, nielen prikývol. „Vždy sa niečo stane, keď to človek najmenej čaká,“ priznal. Systém kontroly však podľa neho takýmto chybám pri operáciách zabraňuje.

Nemocniční lekári, ktorých denník Pravda oslovil, svorne tvrdia, že sa takéto veci nestávajú a ani netaja. Pacient prišiel v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove o oko vlani 3. novembra a až minulý týždeň v stredu tlačová agentúra TASR o prípade informovala.

Primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave Andrea Letanovská pripomína, že lekár si pacienta na zákrok nepripravuje sám, no operatérovi ho chystá operačný tím. „Čím väčší špecialista, o toľko menší výsek robí. Niekde sa v procese ale stala chyba,“ podotkla.

Pripomína, že na to doplatia aj ostatní pacienti, ktorých ešte dotyčná lekárka ako profesionálka mohla zoperovať, ale už sa tak nestane. Vôbec podľa nej nie je náhoda, že sa takýto prípad stal po dvoch rokoch, pretože zdravotníci sú podľa nej vyčerpaní. „Musia sa dodržiavať pravidlá, no keď tlačíte personál na hranicu jeho možností, tak ťažko niečomu takému predísť,“ podotýka Letanovská.

Podľa nej zlyhali dva až tri články kontroly. „Vždy, keď sa niekto pomýli, musí byť za ním niekto, kto to odhalí. Tie mechanizmy sú tak nastavené a chyby eliminujú,“ spresnila primárka.

Podčiarkuje, že vedenie nemocnice musí zabezpečiť dodržiavanie pravidiel pri operácii. „Dôležité je, aby sme si každé, aj nefatálne zlyhanie rozobrali a upozornili na to, prečo k nemu došlo,“ spresnila.

Pripomína, že rezort zdravotníctva prijal mnoho opatrení pre bezpečnosť pacienta od Európskej únie. „Keď boli prijaté, je to na nemocnici, ktorá má sledovať ich dodržiavanie,“ dodala.

Nemocnica v bratislavskom Ružinove po incidente preškolila personál očnej kliniky v predoperačnej príprave. „Na operačnej sále sa dôsledne vykonáva manažment protokol bezpečnej operácie s následným dodržovaním pravidiel pooperačnej starostlivosti," dodala hovorkyňa Eva Kliská. Vytvorila sa podľa nej tiež pracovná skupina a do protokolu, tzv. kontrolného zoznamu, sa zapracovali nové poznatky. Bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nemocnica nechce poskytovať.