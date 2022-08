Tomka poznal celý svet. Navštívili sme jeho domov, kde bol obyčajným človekom

Doma hovorili po zemplínsky. Jozef miloval život, bol veselý a nepokazil žiadnu zábavu. Miloval folklór, ale politika a náboženstvo do rozhovorov s rodinou nepatrili. V obľube mal aj šport, hlavne futbal.

Spomínať na svojho slávneho strýka bolo pre nich cťou. Ak by si niekto myslel, že žijú v nejakom prepychu, mýlil by sa. Skromní ľudia so srdcom na dlani rozprávali o kardinálovi s takou láskou, akú im on vždy dával pri svojich návštevách.

Ľudovít Behún spomína na kardinála Tomka

„Som synovec pána kardinála. On mal dve sestry, Margitu a Paulínu. Margita je moja mama, mám ešte o rok mladšiu sestru a brata, ktorý je už nebohý. Ja som bol najstarší,“ začal debatu Ľudovít. Spolu s manželkou sa vzájomne v spomienkach dopĺňali.

Spomienky zostali

„Veľakrát mi pomohol, profesionálne som robil desať rokov fotografa. A musím povedať, že aj on rád fotil. Keď bol u nás v roku 1969, obdivoval som u neho fotoaparát so zabudovaným expozimetrom. Nikdy som nič podobné predtým nevidel. O rok mi taký istý poslal po mame. Ďalší som od neho dostal o dvadsať rokov neskôr. Daroval mi aj ďalšiu techniku, ako napríklad kameru. Tú som si doniesol, keď sme boli v Ríme na oslavách jeho sedemdesiatin. Neboli sme na oficiálnej oslave, ale týždeň pred ňou. Hral som aj v muzike a aj v tom mi technicky pomohol,“ hovorí Ľudovít, ktorý bol za svojím strýkom v Ríme iba dvakrát.

„Za socializmu sa do Talianska veľmi cestovať nedalo. Ale keď sme tam boli, premietal nám rôzne filmy, na ktorých boli zachytené jeho cesty po svete. Videli sme aj jeho návštevu u Indiánov. Pravidelne za ním chodila manželova mama, ktorá tam trávila aj dlhší čas,“ vysvetľuje Mária.

Prvou spomienkou Ľudovíta na strýka boli pomaranče. „U nás vtedy predávali len také škaredé žlté. Hovorilo sa im kubánske. K nám do dediny sa možno ani nedostali. Ale ja som nejako vedel, že sa majú šúpať. Pomaranče sme s babkou odniesli k mame a sestre do Hažína. Tá keď ho zbadala, zahryzla sa doň ako do jablka. Bola to veľká sranda,“ hovorí s úsmevom a hneď si spomenie, že kardinálov rodný dom už nestojí. „Zbúrali ho možno pred rokom, ani neviem prečo. Ale keď prišiel do Udavského prespával na striedačku niekedy u nás doma, ale väčšinou býval u svojej sestry Paulíny. Striedali sme sa, keďže mama bola väčšinou u neho v Ríme.“ Manželka sa zamyslí a povie, že je to škoda. Možno by sa tam teraz dalo urobiť múzeum.

Ľudovít ako asi 10-ročný chlapec do jeho rodného domu chodil rád. „Na povale boli uložené rôzne kardinálove poznámky v zošitoch. Mali taký krásny zelený obal a niektoré mali štvorčekované listy. U nás sa dali kúpiť iba modré. Všetky popísané listy som vytrhol… Teraz to veľmi ľutujem. Tie jeho poznámky by mali teraz veľkú cenu,“ myslí si.