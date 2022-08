Verejnosť i politici sa v Bratislave lúčia so zosnulým kardinálom Tomkom

Zosnulý kardinál Jozef Tomko bol podľa Zuzany Čaputovej veľká duchovná osobnosť, ktorá veľa urobila pre univerzálnu cirkev, ale aj človek, ktorý sa vždy veľmi živo zaujímal o súčasnosť i budúcnosť Slovenska. Hlava štátu si zaspomínala aj na to, ako sa s ním stretla pred necelými dvomi rokmi vo Vatikáne v jeho byte, kde sa rozprávali najmä o Slovensku, ale potešil sa aj debate o jeho obľúbenom športe – futbale.

„Bol to skvelý diplomat a človek, ktorý požíval dôveru štyroch pápežov a Slovensku bude chýbať. Je to pre nás veľká strata,“ uviedla Zuzana Čaputová na krátkom brífingu. Prezidentka tiež vyjadrila úprimnú sústrasť nielen jeho blízkym, ale aj celému Slovensku, pretože je to pre všetkých veľká strata. „Ako som povedala, bola to veľká osobnosť, ale to, čo z neho bolo vždy cítiť, bola veľká ľudskosť a empatia,“ uviedla na záver k osobe zosnulého kardinála.

Heger: Kardinál Tomko je veľkým vzorom pre Slovensko

Pamiatku zosnulého kardinála si prišiel uctiť aj premiér SR Eduard Heger (OĽaNO). Povedal, že kardinál Tomko nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza, keď pôsobil ako cirkevný predstaviteľ vo Vatikáne. Premiér vyhlásil, že kardinál sa pričinil k rozvoju cirkvi a dobrého mena Slovenska.

„Bol to muž pokorný, muž múdry, muž, ktorý nosil Slovensko v srdci. Bol to muž plný lásky. Prosím, dovoľte, aby jeho odkaz znel medzi nami, pustime ho do svojho vnútra, nechajme sa ním inšpirovať, pretože vieme, že veľkosť, ktorú dosiahol, prišla práve skrze pokoru, lásku a tvrdú prácu," povedal Heger. Dodal, že kardinál je veľkým vzorom pre Slovensko a pre budúce generácie.

Kollár: Cirkev stratila veľkú oporu a veľkého človeka

Bol to úžasný človek, ktorý vedel poradiť, pomôcť a myslím si, že cirkev v ňom stratila veľkú oporu a veľkého človeka, povedal Boris Kollár (Sme rodina) po uctení si pamiatky zosnulého kardinála. „Ja som mal to šťastie, že pred pár mesiacmi sme sa boli poďakovať Svätému otcovi za jeho návštevu a tam som sa stretol s otcom kardinálom Tomkom. Robil veľmi dobré meno Slovensku. Zabolí to, ale môžeme byť radi, že tak dlho vydržal a robil nám radosť a zastupoval aj Slovensko a reprezentoval ho dôstojne," dodal Kollár.

Predseda Národnej rady SR taktiež spomenul, že prvého septembra, v Deň ústavy plánujú odovzdávať štátne ceny a jednu z týchto štátnych cien dostane aj zosnulý kardinál Jozef Tomko. Prebrať ocenenie by mal arcibiskup Zvolenský. „Štát si ho aj takýmto významným ocenením uctí," dodal Kollár.