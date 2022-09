Šéfom diplomacie môže byť ten, kto otvoril Slovákom dvere do USA

Premiér Eduard Heger navrhol prezidentke Zuzane Čaputovej, aby vymenovala do funkcie ministra zahraničných vecí nestraníka a trojnásobného veľvyslanca Rastislava Káčera. Denníku Pravda to potvrdil nemenovaný člen vlády.

Čaputová bude s touto nomináciou zrejme súhlasiť. Káčer je totiž dlhoročný skúsený špičkový diplomat, ktorý dáva dôraz na význam členstva Slovenska v EÚ a v NATO, na čom záleží aj hlave štátu. Aktuálne pôsobí ako slovenský veľvyslanec v Českej republike. Znamená to, že bude musieť nájsť za seba náhradu do Prahy. (Nominácie ambasádorov tradične predkladá šéf diplomacie na rokovanie vlády, do funkcie ich vymenúva hlava štátu.)

Káčer, ktorý má 57 rokov, sa ako veľvyslanec v USA zviditeľnil najmä dvomi vecami. Jeho sústavné presvedčovanie amerických politikov viedlo k tomu, že Spojené štáty zrušili vízovú povinnosť pre slovenských občanov. „Zrušenie vízovej povinnosti bolo veľmi zložité aj emotívne náročné. Existovalo veľa prekážok. Politických aj praktických. Veľmi záviselo od rozhodovania Kongresu USA, nie od samotného Bieleho domu," zaspomínal si v novembri 2020 v rozhovore pre Pravdu.

Zároveň v období svojho pôsobenie vo Washingtone od neho prišiel v podstate úplne prvý impulz, aby sa na Slovensku uskutočnila vôbec prvá návšteva šéfa Bieleho domu. Bolo to v novembri 2004, keď sa v USA konali prezidentské voľby. Káčer bol na pracovnom obede s Danom Friedom, blízkym poradcom Georgea Busha ml. Fried sa ho pýtal, čo by urobil na mieste Busha v prípade jeho znovuzvolenia. Káčer mu poskytol niekoľko odporúčaní. „Nakoniec som uzavrel moju predstavu možného Bushovho turné tým, že by mal navštíviť malú novú členskú krajinu NATO, aby demonštroval, že Washingtonu záleží aj na malých nových spojencoch."

V decembri zazvonil Káčerovi telefón. Spojovateľka v Bielom domu mu povedala, že by Fried by s ním rád hovoril. Informoval ho o pláne Bushovej cesty do Európy. Káčerovi povedal aj toto: „Bush z Bruselu poletí do Berlína, kde prehovorí na námestí. Stadiaľ odletí do Bratislavy, aby mal na Slovensku plnohodnotné politické rokovania. A nielen to. Bush sa rozhodol predniesť prejav na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí." Oficiálna štátna návšteva prezidenta USA na Slovensku sa uskutočnila vo februári 2005.

Káčer má veľkú zásluhu na tom, že bezpečnostná konferencia Globsec, ktorá sa koná v Bratislave každoročne od roku 2005, má výborné renomé. Pôvodne to bolo malé podujatie organizované v konferenčnej sále ministerstva zahraničných vecí. Vďaka Káčerovi nastali dve zásadné zmeny: Globsec našiel svoje nové miesto vo veľkých priestoroch prakticky celého hotela na nábreží Dunaja a postupne začalo prichádzať čoraz viac rečníkov. Pribúdali ministri zo zahraničia, pridali sa k nim šéfovia vlád a štátov. Globsec sa dá úplne vážne označiť za najvýznamnejšiu bezpečnostnú konferenciu svojho druhu v celej strednej Európe.

Mimochodom, o Káčerovi ako o novom šéfovi diplomacie sa hovorilo už v čase vytvárania vlády Igora Matoviča v marci 2020. Funkciu však napokon obsadil nestraník a dlhoročný diplomat Ivan Korčok ako nominant strany SaS.

Káčer má za sebou niekoľko rokov pôsobenia na poste veľvyslanca aj v dvoch susedných štátoch. Najprv bol v Maďarsku, neskôr v Česku (v Prahe je od jesene minulého roku).

Po návrate z Budapešti odišiel z diplomatických služieb a tak sa bez servítky pred ústami mohol vyjadrovať o politických pomeroch v Maďarsku. Pre viaceré slovenské médiá potom ostro kritizoval rôzne kontroverzné kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. (Na druhej strane zároveň objektívne poznamenal, že Orbán je jeden z najschopnejších politikov, akého v živote spoznal.)

Tvrdá a opakovaná kritika Orbána nahnevala maďarského lídra až tak, že neverejne povedal, že už nikdy neprijme pozvanie na Globsec, pokiaľ podujatie bude spojené s Káčerom (niekoľko rokov má funkciu čestného predsedu Globsecu ako rovnomennej mimovládnej organizácie, ktorá organizuje túto konferenciu). „Keď bol Orbán spočiatku najviac plný hnevu, tak dokonca povedal, že nedovolí, aby na Globsec prišiel akýkoľvek člen maďarskej vlády," uviedol pre Pravdu nemenovaný dôveryhodný zdroj. Orbán skutočne odvtedy na túto konferenciu nedošiel, no názor na účasť svojich ministrov zmenil. Káčer na čele rezortu diplomacie bude znamenať potvrdenie dlhoročnej línie obsadzovania tohto postu. Ministrom zahraničných vecí boli pred ním taktiež skúsení diplomati: Ján Kubiš, Miroslav Lajčák, Ivan Korčok.

Životopis Rastislava Káčera

Dátum a miesto narodenia: 9. júla 1965 v Novej Bani Znalosti cudzích jazykov: angličtina, francúzština, ruština Záujmy: gastronómia, vážna hudba, aktívne športy

Vzdelanie

1971 – 1979: Základná škola v Žarnovici a v Nitre. 1979 – 1983: Gymnázium v Nitre, 1983 maturitná skúška. 1984 – 1989: Chemicko-technologická fakulta STU (SVŠT), štátna záverečná skúška 1989. 1991 – 1995: Ústav medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Prax

1983 – 1984: Autobrzdy Vráble, robotník. 1989 – 1991: Výskumný ústav živočíšnej výroby, vedecký pracovník. 1992: Ministerstvo zahraničných vecí SR (do 1. januára 1993 malo názov Ministerstvo medzinárodných vzťahov SR). 1994: Vedúci odd. analýz, odbor analýza a plánovania. 1994 – 1998: I. tajomník Misie SR pri NATO v Bruseli. 1998: Riaditeľ odboru analýz a plánovania. 1999: Generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky. 2001: Stal sa štátnym tajomníkom ministerstva obrany poverený rokovaniami o vstupe SR do NATO. 2008: Zvolili ho za predsedu Slovenskej atlantickej komisie (SAK), mal veľký vplyv na to, že bezpečnostná konferencia Globsec organizovaná v Bratislave sa postupne stala jednou z najvýznamnejších svojho druhu v celej Európe. 2003 – 2008: Pôsobil ako veľvyslanec v USA. Po návrate z Washingtonu pracoval v súkromnej sfére a angažoval sa v mimovládnom bezpečnostnom sektore (Globsec a SAK). 2013 – 2018: Bol veľvyslancom v Maďarsku. 2021: Bol vymenovaný za ambasádora v Českej republike, kde pôsobí doteraz.