Odvolanie Matoviča Sulíkovi nevyšlo. Opozícia mení stratégiu na voľby

Matovič ustál odvolávanie, chýbali tri hlasy

O jeho odvolávaní z pozície ministra financií nakoniec rozhodli traja poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezarad. Život). Ani on, ani Štefan a jeho syn Filip Kuffa (obaja nezarad. Život) do hlasovacieho zariadenia nezasunuli svoje kartičky, a to aj napriek tomu, že boli v sále. Za SaS chýbal pri hlasovaní Martin Klus. Z klubu Sme rodina boli proti Matovičovmu odvolaniu Martin Borguľa a Boris Kollár. Ľuboš Krajčír, Ľudovít Goga, Romana Tabák, Petra Krištúfková a Peter Pčolinský sa zdržali.

Matovič reagoval na výsledky hlasovania statusom na sociálnej sieti. Uviedol, že „ročník 73 mám rád.“ Matovič sa narodil 11. mája 1973.

Foto: Lubos Pilc NRSR rokovanie parlament Anna Zemanová a Richard Sulík stáli za odvolávaním Igora Matoviča. Premiér Eduard Heger ich kritizoval, že namiesto toho by sa mali venovať energetickej kríze.

„Nemením svoje názory, požadovali sme prísľub od SaS, hlasy na predčasné voľby, tie sme nedostali, tak ideme do odvolávania celej vlády,“ spresnil pre denník Pravda Taraba. Na zvolanie mimoriadnej schôdze potrebuje 30 podpisov. O zvyšných 27 rokoval s predsedom strany Smer Robertom Ficom. Dodal, že si myslí, že Fico zvolanie mimoriadnej schôdze podporí. Otázne je, ako sa pri vyslovení dôvery zachová strana SaS. Jej predseda Richard Sulík sa zatiaľ k tejto otázke vyjadriť nevedel.

Hoci mohol byť Taraba Matovičovým katom, rozhodol sa ho na stoličke ministra podržať. Vysvetľoval to, že „nechce hrať Sulíkove hry“, spolieha sa na predčasné voľby a vie, „že jeho voliči to chápu“.

Taraba Matovičovi určite nepomohol zadarmo a čoskoro sa to ukáže, hovorí v podcaste denníka Pravda politológ Tomáš Koziak.

Bývalí kolegovia a fašisti

Pri utorkovom hlasovaní podľa predbežných odhadov už nešlo ani tak o to, či Matoviča odvolajú, no skôr, kto ho vo funkcii financmajstra podrží.

Opozícia podľa parlamentnej matematiky mohla dnes mať maximálne 71 hlasov. S odídencami zo strany Za ľudí – Tomášom Valáškom (nezarad. PS) a Miroslavom Kollárom (nezarad. Spolu), ktorí sa pod zvolanie schôdze na odvolanie Matoviča podpísali, by však mala v plnom počte 73 poslancov. To sa aj s chýbajúcim Klusom naplnilo. Za odvolanie bola aj náhradníčka odsúdeného Mariana Kotlebu Slavěna Vorobelová (ĽS NS).

„Naši bývalí koaliční partneri plus niektorí fašisti sa rozhodli držať Igora Matoviča vo funkcii," vyhlásil po hlasovaní exminister a iniciátor odvolávania Sulík. „Pre stranu SaS sú snahy vrátiť sa do tejto vlády uzavreté. Nebudeme sa o to viac pokúšať,“ dodal. Liberáli tak v budúcnosti podľa Sulíka v parlamente podporia iba návrhy, s ktorými sa stotožnia. "Oznamujem, že sme pripravení rokovať o predčasných voľbách,“ dodal.

Podľa politológa Jozefa Lenča sa o predčasných voľbách oplatí rozprávať až vo chvíli, keď poslanci vytvoria ústavný priestor pre ich realizáciu. „V súčasnosti stále platí znenie ústavy, ktoré okrem niekoľkých prípadov spojených s nefunkčným parlamentom neumožňuje vyhlásenie predčasných volieb v parlamente alebo referendom. V prípade, že sa zmení ústava a následne sa nájde v Národnej rade 90 poslancov na vyhlásenie predčasných volieb, bude to možné zrealizovať pravdepodobne najskôr až na decembrovej schôdzi,“ ozrejmil. Spresnil, že následne voľby môžu byť do 110 dní od vyhlásenia termínu, čo by bolo niekedy v máji 2023. „Osobne však nepredpokladám, že sa tak stane,“ podotkol. Plénum Národnej rady však posunulo do druhého čítania novelu Ústavy SR, ktorá sa týka skrátenia volebného obdobia parlamentu. V poradí je to druhá úprava ústavy, ktorou sa budú poslanci na októbrovej schôdzi zaoberať. Tú utorkovú predložili nezaradení poslanci okolo Tarabu.

Novelizáciou chcú nezaradení poslanci rozšíriť dôvody zániku mandátu poslanca o prípad, ak sa v platnom celoštátnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia parlamentu. Na zmenu ústavného zákona je však potrebných 90 hlasov. Taraba tak vyzýva Sulíka, že môže ukázať, ako si stojí za názormi, ktoré na verejnosti prezentuje.

Politológ Michal Cirner upozorňuje, že zmena ústavného zákona je jedna vec a druhá vec je hlasovanie za predčasné voľby. „Ústavný zákon môže byť prijatý, ale na schválenie predčasných volieb už nemusí byť dostatok hlasov,“ zdôraznil.

Ročník 73

Matovič reagoval na výsledky hlasovania statusom na sociálnej sieti. Uviedol, že „ročník 73 mám rád." Matovič sa narodil 11. mája 1973. Zároveň sa pochválil, že v momente jeho odvolávania sa mu podarilo získať na rokovaní všetkých ministrov financií v Luxemburgu pre Slovensko miliardy eur z nevyčerpaných eurofondov na pomoc ľuďom a riešenie energetickej krízy. Dodal, že je to „celkom slušný prostredník krvavým očiam pomstychtivej SaS."

Matovič na vlastnom odvolávaní prítomný nebol. Ráno odletel na zasadnutie Rady ministrov financií Európskej únie v Luxemburgu.

Hnutie OĽaNO však nebolo pri dnešnom vyslovení dôvery ministrovi Matovičovi jednotné. Deviati poslanci z hnutia oznámili, že sa nezúčastnia na hlasovaní o jeho nedôvere.

Napriek tomu, že sa financmajster ešte v pondelok večer stihol ospravedlniť „poctivým novinárom" za slová z jeho posledných prejavov, keď ich prácu prirovnával k tomu, ako písali novinári pre Hitlera, deväť poslancov hnutia OĽaNO založilo Občiansku a demokratickú platformu.

„Je to nová politická platforma, ktorá môže vládnej koalícii ešte spôsobiť problémy. Ukázalo sa, že niektorí nezávislí poslanci, ktorí opustili vládnu koalíciu, ale aj niektorí opoziční poslanci, napríklad zmieňovaní Tarabovci držia túto vládnu koalíciu nad vodou. Sedemdesiattri hlasov za odvolanie ministra je veľmi veľa, i keď to nepostačuje na odvolanie,“ upozornil politológ Cirner.

Dodal, že proti odvolaniu bolo iba 45 poslancov. „Myslím si, že v parlamente zažijeme ešte rôzne prekvapenia a situácie, ktoré budú vládnu koalíciu ohrozovať,“ uzavrel.

Štiepenie v OĽaNO

Hlasovanie o odvolaní Matoviča sa malo začať po 11 hodine. Najskôr musel zložiť poslanecký sľub Peter Cseh. Ten nastúpil do parlamentu ako náhradník nového štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Andreja Stančíka (OĽaNO).

„Dnes za chvíľku začínam pracovnými raňajkami financmajstrov EPP, Európskej ľudovej strany a pokračujem na ECOFINe, rokovaní všetkých ministrov EÚ, kde dávame dokopy všetky možné finančné zdroje do boja s energetickou cunami,“ napísal Matovič ráno na sociálnej sieti.

Pochválil sa, že dnes by mala prezidentka Zuzana Čaputová vymenovať štvrtého ministerského náhradníka za SaS a dodal, že „ak mafoši dnes vyhrajú, tak čoskoro aj vymenuje aj určite super ministra financií“.

Minulý týždeň sa v parlamente k hlasovaniu o odvolaní Matoviča z vlády poslanci nedostali. Prvým dôvodom bolo, že Matovič natiahol svoju záverečnú reč na dve hodiny, za ktoré stihol pourážať všetkých a druhým bol zdravotný stav poslanca Jána Kerekrétiho (OĽaNO), ktorý v rokovacej sále Národnej rady skolaboval.

Matovič sa v záverečnej reči nezabudol venovať aj médiám a kritike novinárov. Tí podľa neho píšu v prospech liberálov. Ich prácu prirovnáva k tomu, ako písali novinári pre Hitlera.

Napriek tomu, že sa financmajster ešte v pondelok večer stihol ospravedlniť „poctivým novinárom“ za slová z jeho posledných prejav, tak deväť poslancov hnutia OĽaNO založilo Občiansku a demokratickú platformu.

Kritizujú svojho straníckeho lídra a ministra financií Matoviča, aby vzal na vedomie vážnosť ohrozenia Slovenska a ako víťaz volieb 2020 navrhol takú novú dohodu demokratických síl, ktorou sa v Národnej rade obnoví stabilná väčšina zložená z demokratických poslancov.

Deväť poslancov z hnutia OĽaNO v pondelok večer vyhlásilo, ýe sa nezúčastnia hlasovania o návrhu strany SaS na odvolanie Matoviča z funkcie.

Tento krok však neznamená, že opozícii sa Matoviča odvolať podarí – znamená to, len že trojkoalícia stratí hlasy. Pri vyslovení nedôvery vláde a jej členom, na voľbu a odvolanie predsedu a podpredsedov Národnej rady a pri schvaľovaní iných návrhov, pri ktorých to určuje ústava alebo zákon, musí byť súhlas najmenej 76 poslancov, čo predstavuje absolútnu väčšinu. Momentálne sa môže opozícia spoľahnúť na maximálne 74 hlasov. Rozhodnúť môžu hlasy nezaradených poslancov Tomáša Tarabu či Štefana Kuffu a jeho syna Filipa. Prvý z nich však chce predčasné voľby a druhý nechce odvolávať priateľa.