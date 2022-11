Bittó Cigániková končí ako šéfka zdravotníckeho výboru, nahradí ju Záborská?

Z 91 prítomných hlasovalo za odvolanie Cigánikovej 67 poslancov, proti bolo 22, zdržali sa dvaja poslanci. Na jej odvolanie bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Kým poslanci nezvolia nového predsedu, výbor bude pravdepodobne riadiť Anna Záborská z OĽaNO. Strana SaS avizovala na piatok o 10.00 h tlačovú konferenciu, kde bude reagovať na odvolanie Bittó Cigánikovej z postu zdravotníckeho výboru.

Návrh na odvolanie Bittó Cigánikovej predložil poslanec OĽaNO Martin Čepček do parlamentu ešte 30. septembra. Čepček jej vyčítal, že nespĺňa odborné ani osobné predpoklady na funkciu. Poslanec tiež tvrdil, že Bittó Cigániková zneužíva svoje postavenie vo výbore na presadzovanie „progresívnej ideologickej agendy“.

„Obhajujem právo žien podstúpiť interrupcie, a to sa pánu Čepčekovi nepáči, lebo ženy majú povinne vynosiť všetky deti, porodiť ich a aj ich vychovať,“ uviedla Cigániková s tým, že dôvodom je aj obhajoba práv LGBTI+ ľudí.

„Je zaujímavé, že poslanec Čepček takto pomáha koalícii, aj keď nie je koaličným poslancom,“ povedala Bittó Cigániková ešte v októbri pre Pravdu s tým, že práve to, že navrhovateľom je poslanec Čepček, je dôkazom, že nejde o odbornú prácu. „Lebo o tej poslanec Čepček nemá ani páru. Ide o čisto politický trest z ideologických dôvodov. Viac by som ocenila, keby to navrhol niekto, kto aspoň trochu vie, čo robí,“ skonštatovala.