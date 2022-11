Dôvody na väzbu nie sú, no skutok sa stal. Kusý sa bál cely a nechcel prísť o politickú budúcnosť

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku nevzal bývalého starostu v sobotu do väzby. V anonymizovanom uznesení, ktoré má redakcia Pravdy k dispozícii, však konštatuje, že podozrenie z korupčného správania je odôvodené. Vyžiadanie úplatku sa malo týkať výstavby dvoch bytových domoch na Kramároch, voči ktorej prebiehala aj petícia.

Obyvatelia chceli, aby na pozemku vznikla škôlka. Nepodarilo sa. Kusý vinu aj naďalej odmieta.

Dôvody na väzbu nie sú, ale skutok nie je vymyslený

ŠTS po preskúmaním spisového materiálu aj po výsluchoch Kusého i jeho obhajoby dospel k záveru, že nie sú splnené formálne ani materiálne podmienky väzby. Rovnako si súd nemyslí, že by extarosta mohol niekoho na slobode ovplyvňovať. „Súd dospel k presvedčeniu, že v doteraz vykonanom dokazovaní neprišlo k zadováženiu takého dôkazu, ktorý by presvedčivo nasvedčoval tomu, že obvinený bude iné osoby v postavení svedkov alebo v inom procesnom postavení ovplyvňovať,“ píše sa v uznesení ŠTS. Sudkyňa Pamela Záleská však v uznesení považovala za dôležité nad rámec doplniť, že súd sa nestotožnil s argumentáciou obhajoby, že neboli naplnené ani len podmienky na vznesenie obvinenia.

„Do pozornosti obvineného preto dáva skutočnosti, ktoré vyplývajú z rozsiahlej výpovede xxxxxxx, uvedené v ním podanom trestnom oznámení a na to nadväzujúcich výsluchoch oznamovateľa, ktorým korešpondujú aj ďalšie skutočnosti, získané z nasadených informačno-technických prostriedkov a celého radu listinných dôkazov, potvrdzujúcich existenciu konania vedeného na stavebnom úrade, chronológiu procesu vybavovania územného rozhodnutia a v neposlednom rade aj výpovede svedkov xxxxxxx a xxxxxxx, ale aj xxxxxxxxx a xxxxxxxx,“ uviedla sudkyňa.

V dôsledku takto zadovážených dôkazov je teda možné konštatovať, že predmetom vyšetrovania nie je vymyslený skutok. „A rovnako tak je možné konštatovať, že v tomto štádiu trestného konania je obvinený dôvodne podozrivý zo spáchania tohto vyšetrovaného skutku,“ uviedla Záleská v uznesení. Podľa názoru súdu o niečom svedčí aj to, že vo veci vypočutí svedkovia sa významne rozchádzajú vo svojich výpovediach.

Prokurátor konštatoval že z doteraz vykonaných procesných úkonov vyplýva, že skutok sa stal tak, ako je Kusému kladený za vinu. „Má znaky označeného obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku podľa § 329 odsek 1, odsek 2, odsek 3 Trestného zákona a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený xxxxxxx,“ uvádza sa v uznesení.

Nechcel prísť o dobrú povesť a bál sa o politickú budúcnosť

Kusý v sobotu vypovedal prvýkrát viac ako štyri hodiny. Pred vyšetrovateľom predtým vypovedať odmietol. Pred sudkyňou uviedol, že skutočnosti uvedené v uznesení o vznesení obvinenia sa nezakladajú na pravde, od skutku a konania osôb zúčastnených na skutku sa úplne dištancuje a s vecou nemá a nechce mať nič spoločné.

„Obvinenie absolútne odmietol a konanie svedkov xxxxxxxxx (ďalej v texte len „svedkyňa xxxxxxx“) a xxxxxxx (ďalej v texte len „svedok xxxxxx“) označil za odporné,“ uvádza sa ďalej. Exstarosta však potvrdil, že projekt na Vlárskej ulici je mu známy už dlhší čas a mestská časť Bratislavy Nové Mesto ho riešila dlhšie. Podľa Kusého šlo o problémový prípad, na konci ktorého mal sľúbiť podpísanie rozhodnutia.

„Obvinený tiež uviedol, že so svedkyňou xxxxxxx mal z minulosti zlé skúsenosti a z toho dôvodu s ňou žiadnym spôsobom nekomunikoval, avšak so svedkom xxxxxxx bol v priateľskom vzťahu a prechovával k nemu dôveru,“ vypovedal Kusý, ktorý sa odvolával aj na to, že v danom čase prechádzal náročným obdobím volebnej kampane, bol mimoriadne pracovne vyťažený a málo spal. Registroval aj informácie, že „pán z projektu Vlárska na Kramároch“ je nervózny a chce na neho podať trestné oznámenie v prípade, že mu ako starosta nepodpíše územné rozhodnutie.

Kusý sa toho obával, keďže ako kandidát na bratislavského primátora nechcel prísť o dobrú povesť a imidž na verejnosť. Nechcel riskovať aj preto, že v hre bola jeho politická budúcnosť. Kusý je členom strany Dobrá voľba a Umiernení, tá mu dnes jednohlasne pozastavila členstvo v strane. „Osobne chcem vyjadriť veľké znepokojenie nad informáciou o obvinení Rudolfa Kusého z korupcie. Poznali sme ho ako úspešného regionálneho politika, a toto obvinenie je veľmi vážne,“ povedal predseda strany Tomáš Drucker. Dodal, že predsedníctvo strany rešpektuje prezumpciu neviny.

Bál sa pobytu v cele

Zároveň sa bál aj pobytu v cele, s ktorým už má skúsenosti v inej trestnej veci, v ktorej mu nakoniec bolo obvinenie zrušené. „Obvinený priznal, že bolo chybou, keď vydal podpísané originálne územné rozhodnutie do rúk svedka xxxxxxx, avšak vtedy o tom takto nepremýšľal a keďže svedka xxxxxxx považoval za celkom dôveryhodného, nenapadlo mu uvažovať o ňom ako o osobe neoprávnenej na disponovanie rozhodnutím starostu,“ konštatuje sa v uznesení.

zväčšiť Foto: TASR, Jaroslav Novák Rudolf Kusý, ŠTS, Pezinok, rozhodovanie o väzbe Rudolf Kusý bude vyšetrovaný na slobode

Podľa Kusého ide o snahu oboch svedkov figurujúcich v prípade „predať ho“. „Svedkyňa pri skutku len zaštiťovala jeho menom, aby mala pri jednaní s xxxxxxx väčší kredit a keď svedok xxxxxxx zrejme nebol spokojný s výsledkom volieb a vedel, že sa nebude môcť stať riaditeľom (šéfom) magistrátu Mesta Bratislava tak, ako mu to obvinený sľúbil vo volebnej kampani,“ píše sa ďalej s tým, že Kusý má záujem na objasnení a vyšetrení veci a žiadneho svedka kontaktovať nebude a k úradu sa ani nepriblíži.

Ako malo dôjsť k uplácaniu?

Všetko sa malo odohrať v septembri 2022, teda v čase, keď ulice boli obsypané Kusého bilboardami a kampaň bola v plnom prúde. Bývalému starostovi Nového Mesta sa však v spojených voľbách nepodarilo napriek najdrahšej kampani poraziť súčasného primátora Matúša Valla a okrem toho má na krku aj obvinenie z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku, za čo mu hrozí až 15 rokov za mrežami. Kusý si mal podľa uznesenia ešte ako starosta necelé dva mesiace pred voľbami vyžiadať cez dvoch sprostredkovateľov vyžiadať úplatok vo výške 150-tisíc. Úplatok si mal vypýtať za vydanie územného rozhodnutia na stavebný zámer výstavby na výstavbu bytového domu v lokalite Vlárska na bratislavských Kramároch.

zväčšiť Foto: Pravda, Robert Hüttner Rudolf Kusý, rozhodovanie o väzbe, ŠTS, úplatok Rudolfa Kusého priviedli na ŠTS v Pezinku

„A to tým spôsobom, že svoju požiadavku o úplatok vo výške 150.000,–- € tlmočil cez xxxxxxxx xxxxxxxx, ktorá uvedený úplatok navýšila o ďalších 70.000,–- € pre seba, a tak spoločný úplatok vo výške 220.000,–- € si vyžiadali od stavebníka xxxxxxxx za podmienok, že v prípade jeho súhlasu bezprostredne po odovzdaní úplatku xxxxxxxx dostane do ruky podpísané územné rozhodnutie xxxxxxxx,“ píše sa v uznesení ŠTS. Pôvodne sa hovorilo o dvoch sumách, no v skutočnosti šlo o jednu súhrnnú sumu. Následne po súhlase stavebníka mal Kusý 15. novembra osobne prevziať antidatované územné rozhodnutie z 22. septembra 2022, aby sprostredkovateľka ďalej zabezpečila prijatie úplatku na druhý deň, kedy bolo iniciované stretnutie.

„K samotnému odovzdaniu úplatku už nedošlo z dôvodu obmedzenia osobnej slobody podozrivých osôb,“ uvádza sa v uznsení. Rozhodnutie malo byť odovzdané z rúk obvineného diskrétnym spôsobom s cieľom zakryť korupčné konanie. Rudolfa Kusého zadržala Národná kriminálna agentúra v stredu (16. 11.) v rámci akcie Development.

Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku, prokurátor navrhol väzobné stíhanie pre možné ovplyvňovanie svedkov. Súd však takéto skutočnosti nezistil. „Osoby, ktoré mali byť priamo účastné na vyšetrovanom skutku, už boli vypočuté, pričom aktuálne dve z nich sa nachádzajú v postavení osôb s dočasne odloženým vznesením obvinenia,“ píše sa v uznesení.

Obvinený exstarosta v sobotu (19. 11.) po prepustení zo zadržania na slobodu zdôraznil, že sa cíti nevinný. K stíhanému skutku sa vzhľadom na pokračujúce vyšetrovaniu nevyjadril. Po vznesení obvinenia sa vzdal funkcie starostu bratislavského Nového Mesta. Urobil tak krátko pred koncom funkčného obdobia.