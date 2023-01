Matovič si zabetónoval Mečiarovo dedičstvo. Ako funguje maďarská "paródia na demokratické voľby", ktorou strašil?

V ten deň sa síce Matovič zviditeľnil väčšmi vytrhnutím svojej ministerskej demisie z rúk šéfa prezidentskej kancelárie, ale 15. decembra 2022, teda práve v deň, keď padla vláda, tiež Matovič prvýkrát vytiahol aj túto „demokratickú“ kar­tu.

„Strana Smer, Hlas a Republika sú už dohodnuté na zmene volebného systému. Ak títo ľudia prídu k moci, už dnes sú dohodnutí, že prvý zákon, ktorý zmenia, sú volebné pravidlá presne po vzore Maďarska. To je volebný systém, ktorý zabetónuje moc týchto strán naveky. Tu už nebude demokracia, bude to len paródia na demokratické voľby,“ strašil vtedy Matovič.

„Ak túto zmenu dopustíme, demokracia na Slovensku skončila. Toto bude kľúčová téma ďalších volieb,“ opakoval na tlačovej besede. Svoje reči o plánoch opozície, podobne ako mnohokrát predtým, ale líder obyčajných ľudí opäť nepodložil žiadnym dôkazom. Povedal len, že takéto informácie má od zdroja zvnútra strán Smer, Hlas a Republika.

Parlament v stredu schválil novelizáciu ústavy, do ktorej pribudli dve vety – voľby sa uskutočnia podľa zásad pomerného zastúpenia a volí sa len v jednom volebnom obvode. Túto zmenu podporilo 92 poslancov bývalej vládnej koalície. Doteraz na zmenu stačila jednoduchá väčšina prítomných poslancov, teda v prípade neúčasti aj menej ako 76 poslancov.

Zabetónovanie výťahových strán

Matovič vysvetlil, že tajný plán opozície, o ktorom počul zatiaľ len on, spočíva vo zvýšení váhy hlasov z regiónov a v celkovom zvýhodnení väčších a úspešnejších strán. „Sú dohodnutí, že zmenia volebný systém, ktorý pri moci betónuje strany s podporou vo vidieckych oblastiach. Znamenalo by to ústavnú väčšinu mafiánskej bande naveky,“ tvrdil Matovič. „Na Slovensku jednoducho máme malé okresy, ktoré systematicky volia túto skupinu strán. Pred 100 rokmi volili komunistov, pred 30 rokmi HZDS, dnes volia Smer, Hlas, Republiku, ĽS NS a podobne,“ vysvetľoval exminister financií.

Opozícia však jeho tvrdenia vyvracia. „Matovičove reči o hrozbe nedemokratickej ,zmeny volebného systému‘ zo strany Republiky sú čisté fantazmagórie. Jedinou hrozbou pre demokraciu je tu on a jeho schránková strana, ktorá nechce dovoliť ani normálne predčasné voľby. Jednu zmenu volebného systému by sme však presadiť chceli – povinné psychotesty pre členov vlády a parlamentu. Aby sa už nikdy neopakovala tragédia, akú predstavuje Matovičova vláda,“ odkázal 19. januára líder Republiky Milan Uhrík.

Rovnako sa vyjadril aj predseda Hlasu Peter Pellegrini. „Nikto nie je s nikým dohodnutý. Nerokovali sme so Smerom ani s Republikou o žiadnej zmene volebného systému a nie som ani presvedčený, že by s tým súhlasili. Igor Matovič jednoducho opäť klame,“ reagoval Pellegrini a Matovičovi zároveň pripomenul, že to bola práve jeho vláda, ktorá sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala „otvoriť diskusiu“ o zmene počtu volebných obvodov. Podľa volebného programu OĽaNO by takýto osemobvodový volebný systém „dal viac moci ľuďom a menej elitám“.

Keď už hnutie OĽaNO aj vláda túto tému odignorovali, iniciatívy sa chytilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). To ešte vlani v januári ohlásilo petíciu za vypísanie referenda, v ktorom by sa občania mohli rozhodnúť v prospech viacerých volebných obvodov. Navrhovali ich osem – jeden pre každý kraj. Túto iniciatívu podporuje ak ústredný riaditeľ ZMOS-u Michal Kaliňák, ktorý v ostatných spojených voľbách kandidoval za prešovského župana ako kandidát strany Hlas.

Aj v Hlase však odmietajú interpretovať diskusiu o väčšom spojení medzi regiónmi a zákonodarným zborom ako antidemokratickú snahu o zabetónovanie sa pri moci. „Je to smiešne, že najväčší demokrat, ktorý chcel vytvárať osem volebných obvodov a viac ľuďom z regiónov umožniť riadiť krajinu, dnes sa bojí, že by to niekto práve takto spravil,“ reagoval na Matovičove hrozby Pellegrini.

Systém pre silných lídrov

Aký je teda rozdiel medzi maďarským volebným systémom, pred ktorým varuje Matovič, a súčasným slovenským? Odborníci na ústavné právo upozorňujú, že spôsob, ktorým sa dnes volia poslanci do slovenského parlamentu je vo svete zriedkavý.

„Pravidlom je, že aj pri proporcionálnom či pomernom volebnom systéme je územie štátu rozdelené na viacero volebných obvodov. Ich počet sa však, samozrejme, rôzni. Proporcionálny volebný systém s viacerými volebnými obvodmi sa uplatňuje aj v susedných krajinách, konkrétne v Česku, vo voľbách do Poslaneckej snemovne, ako aj v Poľsku a v Rakúsku,“ priblížil pre Pravdu Marek Domin z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského.

Pripomína, že tento vo svete zriedkavý systém vznikol z potreby vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara, ktorým paradoxne Matovič argumentoval v prospech zachovania súčasného stavu. „Zmena zo štyroch na jeden celoštátny volebný obvod, ku ktorej prišlo v roku 1998, je všeobecne odôvodňovaná najmä tým, že jeden celoštátny volebný obvod viac vyhovoval vtedajšej najsilnejšej politickej strane HZDS, ktorej sila do značnej miery pramenila z osobnosti jej predsedu,“ vysvetlil Domin.

Za pravdu mu v tomto dáva aj politológ Jozef Lenč. „Súčasné vládne strany nemajú ani dôvod, ani motiváciu na zmenu volebného systému. Tieto politické strany sú postavené na silnom lídrovi či zakladateľovi a ich úspech či neúspech je spájaný s týmto človekom. Keďže nemajú v regiónoch relevantné osobnosti, na zmenu nie je vôľa. Tých dôvodov tam je ale asi viacero,“ vysvetlil pre Pravdu Lenč.

Viac volebných obvodov by podľa neho malo priniesť aj zvýšenie demokratickej legitimity parlamentu. „Ak by súčasťou pravidiel bolo to, že v každom volebnom obvode môže kandidovať len občan s trvalým pobytom v dotknutom obvode, by mohol vytvoriť priaznivejšie predpoklady pre pestrejšie regionálne zastúpenie v Národnej rade,“ poznamenal Domin. „Nemohol by to však zaručiť,“ dodal.

V neprospech Matovičovho argumentu hovorí aj vyjadrenie dlhoročného politického zástupcu maďarskej menšiny Bélu Bugára. Ten by ako člen mimoparlamentnej strany tiež privítal zmenu volebného systému, ale nie v podobe ôsmich obvodov, ako to navrhoval Matovič alebo ZMOS.

„Tento spôsob nepovažujem za vhodný, pretože by znevýhodňoval menšinové politické strany. Maďari by takto mohli prísť o tisícky hlasov napríklad od Rusínov z východného Slovenska. Preferujem kombinovaný systém, v ktorom by polovicu poslancov Národnej rady volili ľudia v jednom celoslovenskom obvode a druhú polovicu po jednom zástupcovi z každého okresu,“ povedal Bugár pre Pravdu.

Aj bývalý poslanec Matovičovej vlády (najprv Za ľudí, teraz SaS) Vladimír Ledecký ešte vlani odmietol jeho interpretáciu „Jeden volebný obvod ako dedičstvo mečiarizmu považujem za nezmysel, ktorý sme od roku 1998 neboli schopní zmeniť. Jeden volebný obvod brzdí rozvoj regiónov,“ tvrdil Ledecký. „Ak chceme riešiť problémy, ktoré regióny skutočne trápia, musíme mať v parlamente poslancov, ktorí poznajú potreby svojho regiónu. Platí to aj opačne. Považujem za podstatné, aby aj ľudia poznali poslancov, ktorí ich v parlamente zastupujú,“ zdôrazňoval vtedy.

Zástupcovia z regiónov

Volebný systém v Maďarsku sa od toho slovenského výrazne líši. „V prípade Maďarska i zatiaľ posledných volieb na Ukrajine ide o zmiešaný volebný systém, keďže časť poslancov je volená prostredníctvom jednomandátových volebných obvodov (väčšinový volebný systém) a časť prostredníctvom jedného celoštátneho volebného obvodu, v rámci ktorého sa hlasuje za kandidátne listiny,“ priblížil Domin.

Kombinovaný volebný systém sa v Maďarsku zaviedol už po páde železnej opony. V roku 2011 ale vládna strana Viktora Orbána Fidesz tento systém pozmenila vo svoj prospech. Dovtedy mal maďarský parlament 386 poslaneckých miest a 176 rozdeľovalo v jednomandátových obvodoch, 152 miest na základe 22 župných straníckych kandidátok. Ostatných 58 sa rozdeľovalo v celoštátnej, tzv. kompenzačnej listine. Orbán ale znížil počet poslancov na 198 a systém pozmenil tak, že kompenzačný mechanizmus, ktorý mal vyrovnávať nespravodlivosť jednomandátových obvodov, začal ešte viac zvýhodňovať najväčšiu stranu.

Kým na Slovensku občania do 150-členného parlamentu volia len jednu stranu a štyroch preferovaných kandidátov, v Maďarsku dostane občan dve kandidačné listiny. Z jednej, miestnej, si vyberie poslanca, ktorý bude zastupovať jeho región, z druhej, celoštátnej, zas politickú stranu. Do maďarského parlamentu sa tak dostane 106 poslancov, ktorí zvíťazili vo svojom regióne. Zvyšných 93 zákonodarcov sa potom vyberá pomerne podľa počtu hlasov, ktoré získali jednotlivé politické strany. Rovnako ako na Slovensku však platí, že to parlamentu sa dostanú len strany, ktoré získali aspoň päť percent hlasov.

Na zvolenie poslancovi z regiónu stačí, aby mal aj o jediný hlas viac ako jeho protikandidát. Veľké množstvo hlasov pre neúspešných kandidátov tak prepadá. Túto neférovosť preto vyvažuje pomerne komplikovaný kompenzačný mechanizmus. Prepadnuté hlasy sa pomerným spôsobom prerozdeľujú jednotlivým stranám, pričom kompenzované sú najmä tie, ktorých kandidáti v jednomandátových obvodoch neuspeli. Zároveň však tieto kompenzačné hlasy získava aj najsilnejšia strana.

Maďarský Fidesz túto výhodu využil hneď v prvých voľbách po zmene volebného systému. V roku 2014 za neho hlasovalo 45 percent voličov. Slovenský Smer dosiahol dva roky predtým takmer totožný výsledok: 44,5 percenta. Kým však Smer v parlamente obsadil 55 percent poslaneckých kresiel, Fideszu ich pripadlo až 66 percent.

Maďarsko 199-miestny parlament

Volič dostane jednu kandidátku pre svoj región a jednu celoštátnu

106 volebných obvodov – strany podávajú na každý z nich samostatnú kandidačnú listinu

106 poslancov sa volí jednokolovo v jednomandátových obvodoch

Zvyšných 93 mandátov sa rozdeľuje medzi kandidátov z celoštátnej listiny

Občania žijúci v zahraničí môžu voliť len z celoštátnej listiny

Tieto mandáty sa s prihliadnutím na prepadnuté hlasy prerozdeľujú pomerne medzi všetky strany, ktoré získajú aspoň 5 %

Prepadnuté hlasy sa prerozdeľujú stranám nezvolených kandidátov, pričom kompenzované sú najmä strany, ktorých kandidáti v jednomandátových obvodoch neuspeli

Medzi kompenzačné hlasy sa ale okresane počítajú aj hlasy kandidátov za strany, ktoré v jednomandátových obvodoch uspeli.

Slovensko 150-miestny parlament

1 spoločný volebný obvod – každá strana podáva len jednu celoštátnu kandidačnú listinu

150 poslancov sa volí jednokolovo

Volič vyberá kandidátku len jednej strany, môže ale zakrúžkovaním vyjadriť preferenciu štyrom kandidátom

Na zvolenie strany je potrebné prekročiť 5 % všetkých hlasov, pre koalíciu 7 %

Miesta v parlamente sa rozdelia pomerne medzi všetky strany, ktoré sa dostali do parlamentu