Boj proti Ficovi neznamená pomoc Slovensku, nebudeme nikomu robiť výťah, tvrdí šéf KDH Majerský

Myšlienka spájania politikov, ktorí sa dosiaľ vyhraňovali voči súčasnej opozícii má trhliny hneď na začiatku ostrej predvolebnej kampane pred septembrovými predčasnými voľbami. Výzva Mikuláša Dzurindu, aby sa KDH pridalo k Modrej koalícii predsedu hnutia Milana Majerského skôr odradili. „Samozrejme by sa nemalo rozprávať o druhých bez nich. Trochu ma to vyrušilo. Ako by chcel Mikuláš Dzurinda naznačiť, kto je lepší kresťanský demokrat,“ hovorí šéf KDH v rozhovore pre podcast denníka Pravda.