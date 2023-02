Kaliňák považuje svoje obvinenie za absurdné a smiešne. Z polície nám chodia obálky s USB kľúčmi a fotografiami

„Vládni predstavitelia sa rozhodli, že potrebujú osem mesiacov do volieb na to, aby mohli stíhať všetkých predstaviteľov opozície,“ hovorí v rozhovore exminister vnútra Robert Kaliňák o svojom obvinení z podplácania vtedajšieho šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho. „Celé to považujem za nezmysel,“ zdôraznil. Svoj návrat do vrcholovej politiky však zatiaľ nepripúšťa. „Je pravda, že týmito uzneseniami a nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal,“ poznamenal.

Boli ste obvinený z podplácania. Podľa polície ste vyzvali Františka Imreczeho, aby si po nástupe na čelo Finančnej správy dal kompenzovať nižšiu mzdu od podnikateľa Jozefa Brhela. Stalo sa to takto?

Je to, samozrejme, nezmysel a samotné uznesenie je aj v rozpore so zákonom. Bol by som otvorenejší, keby neprebiehalo trestné stíhanie.

Ako to teda vyhodnocujete?

Vládni predstavitelia sa rozhodli, že potrebujú osem mesiacov do volieb na to, aby mohli stíhať všetkých predstaviteľov opozície. Rovnako sú známe nahrávky, na ktorých predstavitelia NAKA hovoria, že je potrebné stíhať stranu Smer, urobiť z nej zločineckú organizáciu, že je potrebné stíhať Fica, Pellegriniho a Kaliňáka, aby sa už nikdy nevrátili a opozícia bola zničená. Tomuto naratívu zodpovedá aj kvalita uznesenia, ktoré je jednoznačne v rozpore s Trestným zákonom a Trestným poriadkom. Vydaním takéhoto nezákonného uznesenia o vznesení obvinenia bola teda zneužitá právomoc verejného činiteľa.

Nespomínate si teda, že by ste v júni 2012 Imreczemu povedali „dohodni si kompenzáciu“?

Ja si na to nemusím ani spomínať, lebo sa to, samozrejme, nestalo. Odporujú tomu aj všetky základné veci, keď ich dáme do logickej súvislosti. Tá logika výrokov je v tomto prípade nulová.

Imrezce však priznal, že tieto peniaze šesť rokov prijímal. Dokopy malo ísť o 1,1 milióna eur. Ani tomu neveríte?

Nie. Prečo by to malo byť dôveryhodnejšie? V trestnom práve funguje princíp, že najdôležitejšia je veľká kauza, v tomto prípade tá, kde je škoda 18 miliónov eur. Všetky ostatné čísla sú nezaujímavé, pretože akýkoľvek trest je nižší ako za túto veľkú kauzu. Ak si môže ten gigantický trest znížiť ľubovoľným vymýšľaním, tak to bude robiť aj priznávaním sa k hocičomu. Len na Slovensku je možné, že tresty za veľké trestné činy si môžete znížiť, ak objasníte dopravnú nehodu.

Podnikateľa Jozefa Brhela ste sa na tlačovej besede nezastali. Ani ste ho nespomínali. Uznávate aspoň to, že mohol mať takéto vzťahy s Imreczem?

Nemyslím si, že mohol mať takéto vzťahy. Pretože to celé považujem za nezmysel. Veď to nedáva žiadnu logiku. Aj zo súdnych pojednávaniach v kauze Mýtnik je jednoznačné, že Brhel sa ani nepýtal a nestaral o súťaž ani dodávku IT systému pre Finančnú správu. A aj napriek tomu je obvinený. To obvinenie je v jeho kauze ešte absurdnejšie ako v tomto prípade. Veď na čo by to bolo dobré. Veď aj toto nové uznesenie hovorí, že za to nič nechcel.

Prekvapilo alebo potešilo vás, že vás nezadržali a nežiadajú pre vás väzbu?

Mňa už nemôžu priviesť do nejakých rozpakov. Svoje právomoci už viackrát zneužili, tak by to urobili aj tentokrát. Na veci by to nič nemenilo. Je však absurdné, akým spôsobom postupujú. Podľa uznesenia je to hlavne 11 rokov stará vec, takže by to bolo absurdné a smiešne. Aj Najvyšší súd v mojom prvom prípade skonštatoval, že moje väzba bola nezákonná. Oni úmyselne konajú v rozpore so zákonom, a vedia o tom, a to sa nedá skryť za iný právny názor.

Prečo očakávate obvinenie Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho, Denisy Sakovej či Borisa Kollára. Odkiaľ máte takéto informácie?

Z polície. Pravidelne nám chodia obálky s USB kľúčmi, fotografiami alebo dokumentmi. Ľudia sa nechcú stotožniť s tým, aké nezákonnosti sa teraz robia na policajnom prezídiu. Mnohí policajti sa hanbia za to, čo predvádza policajný prezident Štefan Hamran a aké politické komando sa vlastne na Národnej kriminálnej agentúre vytvorilo. Tie informácie preto, samozrejme, nosia.

Budete v najbližších voľbách kandidovať? Ste pripravený na nejakú exekutívnu funkciu?

Odišiel som z politiky, ale je pravda, že týmito uzneseniami a nezákonnými obvineniami sa ma neustále snažia pozvať naspäť do politiky, ale zatiaľ som ešte odolal. Toto dnes nie je podstatná otázka.