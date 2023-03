Ak Rázsochy stroskotajú, európske milióny podľa Krajčího získa Penta. Čo bude s lukratívnymi pozemkami?

Keď bol na stoličke ministra zdravotníctva brigádny generál Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), na novinárske otázky týkajúce sa štátnej nemocnice Rázsochy odpovedal s úsmevom. Tvrdil, že o problémoch vie a rieši ich „za jazdy“. No jeho jazda sa skončila začiatkom marca a projekt koncovej nemocnice v bratislavských Rázsochách naďalej stojí. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) priznal, že aj to bol jeden z dôvodov na jeho vynútený odchod.

„Nemocnica Rázsochy mešká s vypracovaním projektovej dokumentácie a splnenie termínu vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa v septembri 2023 je vysoko nepravdepodobné," konštatuje sa v Národnom programe reforiem SR na rok 2023, ktorý ministerstvo financií minulý týždeň predložilo do pripomienkového konania. Medzičasom Bratislavský kraj prišiel s ideou, že by sa štátna koncová nemocnica mala z pôvodnej lokality presťahovať a otázne je, čo by sa stalo s lukratívnymi štátnymi pozemkami len pár kilometrov vzdušnou čiarou od nemocnice Bory.

Ak sa všetko podarí, štát plánuje Rázsochy dostavať v roku 2029. Z plánu obnovy sa má zafinancovať hrubá stavba. Nik nevie, čo ten pojem znamená, no „hrubá stavba“ by mala stáť 281 miliónov eur a nemocnica má mať 653 lôžok. Peniaze z plánu obnovy však nie sú viazané na dokončenie Rázsoch, ale na vytvorenie nových lôžok.

V samotnom pláne obnovy sa podľa Barbory Belovickej, vedúcej komunikačného oddelenia Národnej implementačnej a koordinačnej autority na Úrade vlády, konkrétne projekty nemocníc nespomínajú. „Z pohľadu plánu obnovy je investícia na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc viazaná na dva záväzné míľniky, ktoré Slovensko musí stihnúť splniť na to, aby si podalo dané žiadosti o platby. Prvým je zazmluvnenie zhotoviteľa v prvom kvartáli 2024 a druhým je sprístupnenie lôžok, ktoré je v súčasnej aktualizácii plánu obnovy navrhované na jún 2026,“ ozrejmila Belovická.

Žiadosť o odloženie miľníka Návrh aktualizácie plánu obnovy, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, spočíva v znížení celkového počtu lôžok minimálne na 1 602, rozdelených minimálne na 660 lôžok v úplne nových nemocniciach, minimálne 550 lôžok v nemocniciach na úrovni hrubej stavby a minimálne 392 lôžok po rozsiahlej modernizácii.

Záhadný projekt Digital Park II

Lengvarský v deň svojho odchodu vybral osem projektov nemocníc, ktoré by sa mali rekonštruovať z plánu obnovy. Heger si toto rozhodnutie následne zobral na preskúmanie. Uviedol, že rozhodnutie exministra zdravotníctva považuje „za vysoko neštandardné“. Na výsledky tohto auditu sa stále čaká.

Finančnej skupine Penta sa z jej štyroch nemocníc do výberu dostala len Spišská Nová Ves. Neúspešné boli projekty v Humennom a Michalovciach, no jeden projekt medzi neúspešnými chýba. Je ním práve nemocnica v Rimavskej Sobote. Namiesto nej Penta žiadala peniaze na neznámy projekt Digital Park II na Einsteinovej ulici v Bratislave. Lengvarského predchodca na čele rezortu Marek Krajčí (OĽaNO) sa domnieva, že práve za týmto projektom sa skrýva nemocnica v Rimavskej Sobote.

„To, že chcela Penta postaviť nemocnicu v Rimavskej Sobote, vieme. Banskobystrický kraj už aj prijal také uznesenie práve v čase, keď sa mali pripravovať štátne projekty. Tie boli zastavené,“ zdôraznil Krajčí.

V Rimavskej Sobote by sieť nemocníc Svet zdravia, ktorá patrí Pente, chcela postaviť úplne novú nemocničnú budovu namiesto nikdy nedostavaného pavilónu B. Tento zámer spoločnosť deklarovala už v roku 2019. Pôvodne sa hovorilo, že v meste zostane iba lokálna nemocnica, neskôr sa objavili nepotvrdené informácie, že pôjde o regionálnu, teda o jeden stupeň vyššiu.

„Úprimne sa obávam, že projekt Rázsochy sa nemal podariť. Keď si pozriete projekty, ktoré teraz v tejto výzve zatiaľ neuspeli, tak sú tam projekty takmer za 200 miliónov eur práve od finančnej skupiny Penta. Ja mám podozrenie, že to pravdepodobne budú kandidáti na tie peniaze, ktoré mali byť alokované na Rázsochy,“ vysvetlil pre Pravdu poslanec Krajčí. Dôvodom je podľa neho snaha, aby peniaze neprepadli.

Penta sa celkovo zaujímala o 216,4 milióna eur z plánu obnovy. Finančná skupina priznáva, že ak sa jej peniaze z fondu nateraz neujdú, projekty odloží na neskôr. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko pre portál Aktuality.sk uviedol, že Lengvarský mu sľúbil novú nemocnicu z plánu obnovy. Vedenie Penty si však zachováva chladnú hlavu a tvrdí, že výsledky vyhodnotenia nebude komentovať.

„Jednoznačne mi povedal, že v Rimavskej Sobote sa postaví nemocnica. Taká istá ako je v Michalovciach, v celkovej hodnote 72 miliónov eur z eurofondov, teda z plánu obnovy,” povedal pred rokom Šimko, ktorý je i poslancom parlamentu. Sieť Svet zdravia pre projekt Digital park II v Bratislave žiadala od ministerstva 67 miliónov eur.

Najlacnejšia koncová štátna nemocnica v Európe Výstavba hrubej stavby bratislavskej univerzitnej nemocnice na Rázsochách má stáť 281 miliónov eur, dohľad nad projektom bude mať rezort zdravotníctva.

Nemocnica má mať 653 lôžok. Ide to tzv. plávajúce lôžka, ktoré sa budú využívať na oddeleniach podľa aktuálnej potreby. Nemocnica vyrastie v lokalite Rázsochy, keďže pozemky vlastní štát a sú v správe rezortu zdravotníctva. Na túto nemocnicu sa čaká vyše 30 rokov.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) hovorí, že pokiaľ ide o hrubú stavbu, nebude to skelet, aký roky stál na Rázsochách, ale pôjde o holostavbu. Následne do nej chce štát zakúpiť ešte medicínske vybavenie z eurofondov.

Poslanec Vladimír Baláž (Smer) zdôraznil, že obdobné projekty nemocníc národného charakteru stoja výrazne viac. Ako príklad uviedol pražskú Fakultnú nemocnicu v Motole, ktorej výstavba stála zhruba 1,5 miliardy eur.

Zahrnutie Rázsoch do plánu obnovy určilo uznesenie vlády z 1. júla 2022.

Na druhej strane Karpát

Vlani v júli odklepol Hegerov vládny kabinet peniaze na dva projekty. Štát sa zaviazal, že z európskych zdrojov z plánu obnovy postaví dve moderné nemocnice. Jednu v Martine, druhú v Bratislave. Kým Univerzitná nemocnica v Martine vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý dodá aj zostávajúcu projektovú dokumentáciu, univerzitná nemocnica Rázsochy má dosiaľ podpísanú len zmluvu o diele. Problémy pri tomto projekte si všimol aj Úrad vlády. Ten v januári rezortu zdravotníctva prikázal zriadiť krízový manažment.

Podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu (SaS) je téma výstavby nemocnice Rázsochy potrebná. Hovorí však o výstavbe v inej lokalite – na východe mesta, keďže ide o koncovú celoslovenskú nemocnicu, ktorá potrebuje napojenie na hlavnú dopravnú tepnu D 1.

Ako vhodnú lokalitu navrhol oblasť v bratislavskej Rači alebo vo Vajnoroch. Pozemky na výstavbu sú tam podľa Drobu k dispozícii.

Riaditeľ odboru zdravotníctva Bratislavského kraja Tomáš Szalay zdôraznil, že je férové si pripustiť, že Rázsochy sa do roku 2026 postaviť nestihnú.

Jedným z dôvodov pri možnom presune ich výstavby je aj dokončenie súkromnej nemocnice Bory, ktorej slávnostné otvorenie naplánovali na štvrtok 30. marca o 11. hodine. Podľa Penty ide o historicky najväčšiu súkromnú investíciu do slovenského zdravotníctva. Finančná skupina nemocnicu postavila za osem rokov a investovala do nej 250 miliónov eur.

Vyvlastnenie pozemkov

K názoru Drobu, aby sa projekt nového zdravotníckeho zariadenia presunul inam, sa prikláňa aj Penta Investments. Podľa hovorkyne spoločnosti Lenky Vargovej by mala národná koncová nemocnica slúžiť celej krajine, a teda dostupnejšie umiestnenie na východ od Bratislavy by malo logické opodstatnenie.

„Napríklad v prípade hypotetického umiestnenia v okolí Zlatých pieskov by sa dojazd do nemocnice pre pacientov prichádzajúcich do Bratislavy po D 1 skrátil zhruba o 20 kilometrov,“ spresnila. Jedným dychom však dodáva, že v súčasnej lokalite sa už spravilo veľa práce, takže prípadná zmena miesta by natiahla proces výstavby odhadom o ďalších päť rokov.

No čo by bolo s pozemkami, keby projekt stroskotal alebo sa presunul? Treba pripomenúť, že pozemky pre Rázsochy štát vyvlastnil s cieľom postaviť nemocnicu. „V prípade, že by tam nemocnica nebola, účel vyvlastňovacieho konania by zanikol a štát by pravdepodobne musel nejakým spôsobom pozemky vrátiť,“ upozornila Vargová.

Podľa Územného plánu mesta Bratislava nie je tento pozemok vhodný na stavbu rodinných alebo bytových domov. Môže sa však na ňom realizovať iný typ občianskej vybavenosti, ako napríklad školy, škôlky, kancelárske budovy, obchody, iné zdravotnícke zariadenia, voľnočasové zariadenia či zástavba mestského typu, teda bytové komplexy.

„Môžeme viesť diskusiu, či pozemky sú, alebo nie sú lukratívne pre developerov, no územný plán hovorí jasne, čo sa na predmetných pozemkoch stavať môže, respektíve nemôže. Prípadné využitie pozemkov na súkromný development by bolo veľmi komplikované,“ varovala Vargová.

Problémy by podľa nej mohli vzniknúť pri vyvlastňovaní pozemkov či zmene územného plánu. Čisto hypotetická hodnota pozemkov, v prípade priaznivého územného plánu, by podľa Penta Investmenst bola asi 20 miliónov eur.

Vargová však upozorňuje aj na ďalšie hroziace omeškanie. Odvoláva sa pritom na zatiaľ ešte neschválený Územný plán zóny Zečák.

„Ten síce neupravuje reguláciu pre urbanistický sektor nemocnice, ale rovno ju tam kreslí. Za zmienku stojí fakt, že je tam nakreslený konkrétny tvar pôvodnej nemocnice, čo môže predstavovať do budúcna, pri povoľovaní projektu, výrazný problém,“ zdôraznila.

Spresnila, že hocijaký iný zámer ako pôvodný – a teda aj to, čo tam teraz robí štát – nemusí byť po prijatí Územného plánu zóny Zečák v súlade s jeho podmienkami.