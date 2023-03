Kaliňáka a Brhela obžalovali. Sú podozriví z podplácania Imreczeho a hrozí im 5 až 12 rokov

Podanie obžaloby na Špecializovaný trestný súd potvrdil denníku špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Kaliňák a Brhel sa snažili o využitie paragrafu 363. Úrad špeciálnej prokuratúry však podal obžalobu skôr, než stihla Generálna prokuratúra rozhodnúť. Ako pripomína Denník N, prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku by kontroverzný paragraf mohla použiť v prípade, že súd by našiel chyby v obžalobe a neuplynulo by pol roka od ich obvinenia.

Kľúčovým svedkom v kauze je František Imrecze. Doplácať peniaze k jeho platu mal práve Brhel. „Dohodni si kompenzáciu mzdy na úrovni 200-tisíc eur ročne, aby si bol v pohode,“ mal mu povedať Robert Kaliňák. Ten mal byť v tomto prípade podľa uznesenia o vznesení obvinenia organizátorom. Vtedajší minister vnútra za Smer všetky podozrenia odmieta.

Imrecze mal takto za roky 2013 až 2018 dostať popri plate ešte 1,1 milióna eur navyše. Za rok 2018 vraj dostal iba 100-tisíc, nie 200-tisíc eur.

Obvinenie prišlo v deň, keď Robert Fico oznámil, že sa Kaliňák stáva šéfom volebného štábu Smeru do predčasných parlamentných volieb.